Жителей Самарской области приглашают принять участие в «Е-диктанте»

133

С 30 ноября по 19 декабря 2020 года в онлайн-формате будет проходить Всероссийский диктант по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Е-диктант». Принять участие в нем могут все желающие в возрасте от 12 лет.

Диктант будет проходить в два этапа. Первый – отборочный – продлится с 30 ноября по 13 декабря, для участия необходимо создать личный кабинет на сайте https://energydict.ru/. Финал состоится 19 декабря в прямом эфире.

Задания включают в себя по 50 вопросов по теме энергосбережения в сфере ЖКХ разного уровня сложности на каждом этапе. Каждый вопрос диктанта состоит из текстовой формулировки и иллюстрации (фотография, рисунок, график, скриншот) с несколькими вариантами ответов, один из которых является верным. Время на выполнение ограничено.

«Е-диктант» проводит Фонд содействия реформированию ЖКХ совместно с Фондом поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего» с целью популяризации знаний по энергосбережению в сфере ЖКХ.

12+

Фото pixabay.com