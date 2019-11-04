Жителей Самарской области предупреждают о сильном ветре
4 ноября 2019 10:26
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Днём и вечером 04.11.2019 местами по Самарской области сохранится усиление южного ветра порывы 15-20 м/с.
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.
Будьте внимательны и осторожны!
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
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