Житель Владивостока спас девушку из-под скользящего по льду грузовика. Видео

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На кадрах видно, как девушка падает на проезжей части, однако из-за гололёда автомобиль не может затормозить и продолжает движение. Трагедии удалось избежать благодаря мужчине, который успел вытянуть девушку буквально из-под колёс грузовика. Машину занесло, после чего она остановилась посреди перекрёстка.