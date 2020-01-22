Житель Самары выиграл в лотерею более 2,5 миллиона рублей

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В этом тираже был разыгран приз в размере 7 773 816 рублей. Эту сумму разделили трое участников: двое из Самары и один из Краснодара. В итоге каждому досталось от приза по 2 591 272 рубля. Однако, благодаря тому, что Руслан отметил в билете более 6 чисел, то есть сделал развернутую ставку, сумма его выигрыша увеличилась почти на 100 тысяч рублей.Мужчина приобрёл билет на сайте «Столото». Он анализировал архив тиражей и составил выигрышную комбинацию чисел.— Когда пришло СМС-оповещение на телефон, я сразу же зашёл в личный кабинет «Столото». Увидев сумму, безумно обрадовался. Первой о победе узнала супруга, которая в тот момент была рядом. Позже поделился радостной новостью с коллегами, — делится счастливчик.На что потратить средства, самарец ещё не определился, но обязательно сделает подарки родным.Мужчина — директор крупной компании, которая занимается сдачей в аренду специальной техники. Свободное от работы время победитель катается на лыжах с семьей. Также играет в футбол с друзьями и ходит в бассейн.* Фото публикуется с разрешения победителя, передает пресс-служба «Столото».