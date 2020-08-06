Житель Самары стал лотерейным миллионером! Счастливчик выиграл более 9 миллионов рублей

В среду, 5 августа, житель Самары приобрел билет лотереи «Рапидо» в лотерейном супермаркете stoloto.ru. По итогам розыгрыша 191 250-го тиража он стал лотерейным миллионером.
Размер выигранного самарцем суперприза составил 8 949 617 рублей, но участник сделал развернутую ставку, отметив во втором поле дополнительное число. Поэтому его выигрыш увеличился еще на 150 000 рублей. Итого общая сумма его выигрыша составила 9 099 617 рублей.
По правилам лотереи «Рапидо», чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации. Тиражи проходят каждые 15 минут за исключением технических перерывов.
В первой части игрового поля билета счастливыми числами для него стали 8, 3, 11, 17, 10, 5, 20, 9, а во второй — число 2.
Почему житель Самары выбрал именно такую комбинацию и что для него значат эти числа мы обязательно поинтересуемся, когда он обратится за выигрышем. А пока поздравляем нового миллионера и ждем его в лотерейном центре в Москве, передает пресс-служба Столото. Государственные лотереи.
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