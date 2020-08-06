Житель Самары стал лотерейным миллионером! Счастливчик выиграл более 9 миллионов рублей

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Размер выигранного самарцем суперприза составил 8 949 617 рублей, но участник сделал развернутую ставку, отметив во втором поле дополнительное число. Поэтому его выигрыш увеличился еще на 150 000 рублей. Итого общая сумма его выигрыша составила 9 099 617 рублей.По правилам лотереи «Рапидо», чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации. Тиражи проходят каждые 15 минут за исключением технических перерывов.В первой части игрового поля билета счастливыми числами для него стали 8, 3, 11, 17, 10, 5, 20, 9, а во второй — число 2.Почему житель Самары выбрал именно такую комбинацию и что для него значат эти числа мы обязательно поинтересуемся, когда он обратится за выигрышем. А пока поздравляем нового миллионера и ждем его в лотерейном центре в Москве, передает пресс-служба Столото. Государственные лотереи.