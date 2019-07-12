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Житель Подмосковья 60 лет не подозревал, что у него нет половины мозга

12 июля 2019 20:57
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Несмотря на врождённую аномалию, мужчина получил высшее образование, отслужил в армии, завёл семью и вырастил троих здоровых детей.
Врачи одной из подмосковных клинических больниц столкнулись с уникальным пациентом: у мужчины полностью отсутствовало левое полушарие мозга, передает life.ru. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на невролога Федерального центра экстрапирамидных заболеваний и психического здоровья ФМБЦ им. А.И. Бурназяна Марину Аникину.

60-летний пациент поступил в районную больницу на юге Московской области с острым нарушением мозгового кровообращения.

— У пациента наблюдались проблемы с подвижностью руки и ноги. Когда радиологи сделали ему КТ, то некоторое время пребывали в недоумении — у пенсионера отсутствовала та часть мозга, где произошла та самая ишемическая атака, — рассказала Аникина.

Неврологи пришли к выводу, что на протяжении жизни мужчины функции всего мозга на себя взяло оставшееся правое полушарие. В итоге особенность не помещала пациенту в детстве развиваться наравне с остальными, окончить школу, получить высшее образование, отслужить в армии, завести семью и зачать троих здоровых детей.

При этом отсутствие половины мозга никоим образом не влияло на его здоровье — он рос нормальным ребёнком, с крепким двигательным аппаратом, отличным зрением и устойчивой психикой.

— Учёным известны случаи отсутствия определённых частей полушария головного мозга. Такие бывают у больных ДЦП: в части случаев интеллект у таких людей сохранён, а вот двигательные функции почти всегда нарушены. Но ДЦП развивается на более поздних сроках развития плода, — пояснила Марина Аникина.

Однако в случае жителя Подмосковья нарушения, вероятно, произошли на эмбриональном сроке развития. На этой стадии функции мозга ещё не распределены, а значит, при неразвитии или повреждении одного из полушарий второе полностью берёт на себя функции обоих.

Примечательно, что житель Подмосковья отказался от дальнейших обследований, заявив, что "ему не нужна лишняя слава" и он не хочет задумываться о том, что у него нет одного из полушарий мозга. 
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