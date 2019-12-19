Житель Пестравского района за долг перед дочерью отправится на обязательные работы

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Работниками Службы должник был проинформирован о необходимости исполнения требований исполнительного документа и предупрежден опоследствиях уклонения от уплаты алиментов. Мужчина полученную информацию проигнорировал.Судебным приставом-исполнителем в отношении гражданина Ш. составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил мужчине наказание в виде 20 часов обязательных работ, которые ему предстоит провести за общественно полезным трудом.В случае если гражданин М. продолжит уклоняться от уплаты алиментов, то ему грозит уже уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ, предусматривающая наказание вплоть до лишения свободы сроком на 1 год, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области