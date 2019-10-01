Житель Кошкинского района оплатил долги за газ, когда захотел продать автомобиль

141

В отделе судебных приставов Кошкинского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданина А. задолженности за потребленный газ на сумму в 59 тысяч рублей.Судебным приставом-исполнителем гражданину А. была направлена копия постановления о возбуждении исполнительного производства, а также требование о явке на прием в отдел. Однако должник полученные извещения проигнорировал.Работником отдела судебных приставов Кошкинского района Самарской области были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. В результате полученных ответов судебным приставом установлено, что гражданин А. имеет в одном из банков действующий счет. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, однако имеющейся суммы былонедостаточно для погашения задолженности.Также в результате полученного из ГИБДД МВД России ответа судебным приставом-исполнителем установлено, что гражданин А. является владельцем 2-х автомобилей. В этот же день работником отдела судебных приставов Кошкинского района Самарской области вынесено постановление о наложении запрета на регистрационные действия в отношении транспортных средств.Данная мера побудила гражданина А. самостоятельно явиться на прием к судебному приставу-исполнителю. Оказалось, что должник решил продать один из своих автомобилей, но не смог этого сделать, в связи с наложенным судебным приставом ограничениями. Получив реквизиты для оплаты задолженности, гражданин А. погасил имеющийся долг в полном объеме.Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Запреты с транспортных средств сняты.Узнать о своих долгах можно при помощи электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», который располагается на официальном сайте Управления ФССП России по Самарской области по ссылке: http://r63.fssprus.ru, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области