Жириновский заявил, что любви нет

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"Почему все песни про любовь? "Остановите музыку, с другим танцует девушка моя". А? Потому что нет любви. Вот поэтому все поют эти песни. Переживают. Праздник. Любви нет, а праздник есть", - сказал Жириновский.Он также затронул тему первых ссор молодоженов и предложил присутствующим на встрече вместе разобраться в их причинах."Почему называет медовый месяц? Все хорошо один месяц", - сказал лидер ЛДПР."Первый конфликт - деньги. Тогда вы берите часть расходов по путешествию свадебному... С этого начинается: "А кто будет платить?" Это проблема. И сразу эта легкая трещина", - добавил Жириновский.В качестве еще одного примера политик привел проблему, возникающую, если у одного из супругов есть домашнее животное, которое партнер не принимает. "Если есть собака, что делать?" - спросил Жириновский у участников круглого стола."Принимать своего мужчину с собакой. Любить собаку тоже", - ответила одна из присутствующих. Среди вариантов ответов также прозвучал "не встречаться с тем, у кого есть собака".Еще одну проблему, которую поднял Жириновский - это ревность и побои в семье. В ходе дискуссии политик озвучил и свою позицию на этот счет. Он считает, что сразу разводиться - это поспешное решение, супругам сначала необходимо разъехаться."Надо перейти к другому проживанию, несовместному. Надо в разных квартирах пожить. Сразу все наладится. И собака не мешает, и цвет обоев. То есть надо не трехкомнатную квартиру покупать, а двух-, и рядом на этой клетке однокомнатную", - пояснил Жириновский.Фото: соцсети