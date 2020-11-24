Жириновский предсказал упразднение Пенсионного фонда

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Пенсионный фонд России будет устранен, а пенсии россиянам будут выплачиваться напрямую из бюджета, передает РИА Новости.

"Пенсионный фонд, скорее всего, будет упразднен. Это огромное количество чиновников, помещений. Это огромная бюрократическая структура, и пенсии (будут. — Прим. ред.) платить напрямую гражданам, такая цифровизация, движение денег по стране", — сказал Жириновский журналистам.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости



