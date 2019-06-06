Жилищная инспекция Самары расскажет, как скорректировать плату за ЖКХ

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В последнее время активно обсуждаются вопросы, связанные с начислением платы за коммунальные услуги, возросло число обращений граждан с требованием разъяснить причины «странных» начислений, произвести перерасчет, проверить управляющие и ресурсоснабжающие организации в связи с плохим качеством предоставляемых ими услуг.В этой ситуации особенно актуальным становится открытый и честный диалог власти и общества, выявление недостатков в работе, наказание виновных, разъяснение новых тарифов и системы начислений.Участие в семинаре-совещании примут: руководитель ГЖИ СО Виктория Каткова, руководитель Управления надзора за созданием и деятельностью организаций в сфере ЖКХ ГЖИ СО Галина Макарова, директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов, представители управляющих организаций (УК, ТСЖ), органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций.Будут обсуждаться вопросы работы ГЖИ как надзорного органа по обращениям граждан, связанным с корректировкой начислений платы за ЖКХ, особенности определения размера платы за коммунальные услуги, законодательные формы оснований перехода на прямые договоры с РСО, порядок расчетов. На семинаре расскажут, какие дома попали под годовую корректировку в этом году и где собственникам жилья можно ознакомиться с расчетными данными этой корректировки, передает пресс-служба облправительства.