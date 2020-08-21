«Жигулевские выходные» перезагружают

В пятницу, 21 августа, под председательством заместителя председателя Правительства Самарской области Александра Фетисова состоялся круглый стол по итогам экспертного тура по маршруту «Жигулевские выходные». Участие в заседании приняли представители экспертного совета по реализации программы продвижения туристских маршрутов в сфере внутреннего туризма при Федеральном агентстве по туризму, туроператоров Самарской области, администраций территорий и объектов, входящих в маршрут.
Брендовый туристический маршрут «Жигулёвские выходные» − это экскурсия по городам Самарской области Самаре, Тольятти, Сызрани (с посещением Самарского областного художественного музея, паркового комплекса истории техники имени К.Г. Сахарова, музея АВТОВАЗа, объектов национального парка «Самарская Лука» и Жигулевского государственного природного биосферного заповедника имени И.И.
Спрыгина, а также дегустацией знаменитого местного пива, мастер-классом по приготовлению брендового торта Сызрани «Паутинка») был разработан и апробирован в 2017 году. В связи с изменением структуры управления экспертным советом по развитию туризма все утвержденные брендовые маршруты Российской Федерации подлежат повторной экспертизе.
С 17 по 21 августа по приглашению департамента туризма Министерства культуры Самарской области эксперты Федерального агентства по туризму принимали участие в туре по региональному брендовому маршруту «Жигулевские выходные». В рамках 4-дневного тура эксперты посетили Самару, Тольятти, Сызрань, а также Национальный парк «Самарская Лука». В Тольятти экспертная группа побывала в музее АО «АВТОВАЗ», Парковом комплексе истории техники им. К.Г. Сахарова и гостиничном комплексе «LADA-RESORT».
«Визит экспертов высокого уровня в области туризма для нас, с одной стороны, честь, с другой – большая надежда на то, что в результате нашей совместной работы туристическая отрасль Самарской губернии получит новый импульс для развития. В 2018 году Чемпионат мира для нас стал своеобразным рубежом перезагрузки понимания, что такое туризм в нашем регионе. Самарская область всегда гордилась своей промышленной славой: ракеты, самолеты, автопромышленность, нефтехимия. Да и немногие раньше знали Куйбышев - город был закрытый. Сейчас мы уделяем больше внимания не только познавательному и промышленному туризму, но и развитию экологического,
гастрономического, спортивного и других туристических направлений - задачу по развитию туризма ставит перед нами Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Вхождение маршрута «Жигулевские выходные» в список брендовых маршрутов Российской
Федерации для нашей области крайне важно: это будет способствовать ее продвижению как в регионах России, так в дальнейшем и за рубежом, привлечет как российских, так и зарубежных туристов», - отметил Александр Фетисов.
Своим мнением о маршруте «Жигулевские выходные» поделилась руководитель рабочей группы Экспертного совета Ростуризма по внутреннему и въездному туризму Ирина Петрова. В частности, она отметила, что брендовый маршрут охватывает три города, каждый из которых по-своему уникален. Это купеческая Сызрань, город будущего - Тольятти и столица региона Самара с ее объектами показа и прекрасной набережной. В целом же Самарский регион имеет огромный туристический потенциал. «Наша задача - увеличить туристический поток и представить новый продукт, который заинтересует и другой, более молодой сегмент туристов», - подчеркнула она.
Участники обсудили вопросы, которые необходимо доработать, чтобы маршрут соответствовал высоким стандартам. Это касается не только инфраструктуры, но и сувенирной продукции, которая бы отражала бренды маршрута, в том числе и гастрономические, чтобы в качестве сувенира можно было приобрести продукцию самарских производителей – сейчас это очень популярно, отметили московские эксперты.
Также они отметили как необходимый элемент обустройство красивых входных групп и большего количества обзорных площадок для возможности фотографирования. Кроме того, брендовый маршрут предполагает круглогодичные туры, это тоже нужно учесть при обновлении активностей на объектах показа. Также в отношении некоторых объектов, например, музея АВТОВАЗа, стоит подумать о «цифровизации» и создании интерактивных площадок для детей и молодежи.
«Безусловно, мы крайне заинтересованы в качестве туристского продукта, который представляет Самарская область. И понимаем, что нам есть над чем работать. Мы к этому готовы», - подчеркнул заместитель председателя Правительства Самарской области.
Директор по развитию компании «Вокруг света» Александр Гагарин отметил, что Самарский регион и Тольятти, в частности, представляют для российских туристов большой интерес.
«Как и у многих, самые яркие впечатления у меня вызвали Жигулевские горы. Визитной карточкой региона также являются Волга и природный биосферный Жигулевский заповедник, который признан наследием Юнеско. Путешественникам интересны старые купеческие традиции, которые сохранились в архитектуре, в определенных уголках и музеях. Отмечу, что туристы нашей компании уже выбирают поездки в Самарскую область, а затем советуют ее своим друзьям и знакомым», - поделился эксперт.
Одно из решений, принятых на круглом столе, озвучил руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов: для того, чтобы туроператоры, представители объектов размещения и показа могли оперативно обмениваться информацией о новых программах и мероприятиях, учитывать это при дальнейшем планировании своей деятельности, будет образована рабочая группа по созданию новых туристских продуктов в рамках деятельности координационного совета по развитию туризма при министерстве культуры Самарской области, передает пресс-служба облправительства.
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