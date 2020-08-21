«Жигулевские выходные» перезагружают

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Брендовый туристический маршрут «Жигулёвские выходные» − это экскурсия по городам Самарской области Самаре, Тольятти, Сызрани (с посещением Самарского областного художественного музея, паркового комплекса истории техники имени К.Г. Сахарова, музея АВТОВАЗа, объектов национального парка «Самарская Лука» и Жигулевского государственного природного биосферного заповедника имени И.И.Спрыгина, а также дегустацией знаменитого местного пива, мастер-классом по приготовлению брендового торта Сызрани «Паутинка») был разработан и апробирован в 2017 году. В связи с изменением структуры управления экспертным советом по развитию туризма все утвержденные брендовые маршруты Российской Федерации подлежат повторной экспертизе.С 17 по 21 августа по приглашению департамента туризма Министерства культуры Самарской области эксперты Федерального агентства по туризму принимали участие в туре по региональному брендовому маршруту «Жигулевские выходные». В рамках 4-дневного тура эксперты посетили Самару, Тольятти, Сызрань, а также Национальный парк «Самарская Лука». В Тольятти экспертная группа побывала в музее АО «АВТОВАЗ», Парковом комплексе истории техники им. К.Г. Сахарова и гостиничном комплексе «LADA-RESORT».«Визит экспертов высокого уровня в области туризма для нас, с одной стороны, честь, с другой – большая надежда на то, что в результате нашей совместной работы туристическая отрасль Самарской губернии получит новый импульс для развития. В 2018 году Чемпионат мира для нас стал своеобразным рубежом перезагрузки понимания, что такое туризм в нашем регионе. Самарская область всегда гордилась своей промышленной славой: ракеты, самолеты, автопромышленность, нефтехимия. Да и немногие раньше знали Куйбышев - город был закрытый. Сейчас мы уделяем больше внимания не только познавательному и промышленному туризму, но и развитию экологического,гастрономического, спортивного и других туристических направлений - задачу по развитию туризма ставит перед нами Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Вхождение маршрута «Жигулевские выходные» в список брендовых маршрутов РоссийскойФедерации для нашей области крайне важно: это будет способствовать ее продвижению как в регионах России, так в дальнейшем и за рубежом, привлечет как российских, так и зарубежных туристов», - отметил Александр Фетисов.Своим мнением о маршруте «Жигулевские выходные» поделилась руководитель рабочей группы Экспертного совета Ростуризма по внутреннему и въездному туризму Ирина Петрова. В частности, она отметила, что брендовый маршрут охватывает три города, каждый из которых по-своему уникален. Это купеческая Сызрань, город будущего - Тольятти и столица региона Самара с ее объектами показа и прекрасной набережной. В целом же Самарский регион имеет огромный туристический потенциал. «Наша задача - увеличить туристический поток и представить новый продукт, который заинтересует и другой, более молодой сегмент туристов», - подчеркнула она.Участники обсудили вопросы, которые необходимо доработать, чтобы маршрут соответствовал высоким стандартам. Это касается не только инфраструктуры, но и сувенирной продукции, которая бы отражала бренды маршрута, в том числе и гастрономические, чтобы в качестве сувенира можно было приобрести продукцию самарских производителей – сейчас это очень популярно, отметили московские эксперты.Также они отметили как необходимый элемент обустройство красивых входных групп и большего количества обзорных площадок для возможности фотографирования. Кроме того, брендовый маршрут предполагает круглогодичные туры, это тоже нужно учесть при обновлении активностей на объектах показа. Также в отношении некоторых объектов, например, музея АВТОВАЗа, стоит подумать о «цифровизации» и создании интерактивных площадок для детей и молодежи.«Безусловно, мы крайне заинтересованы в качестве туристского продукта, который представляет Самарская область. И понимаем, что нам есть над чем работать. Мы к этому готовы», - подчеркнул заместитель председателя Правительства Самарской области.Директор по развитию компании «Вокруг света» Александр Гагарин отметил, что Самарский регион и Тольятти, в частности, представляют для российских туристов большой интерес.«Как и у многих, самые яркие впечатления у меня вызвали Жигулевские горы. Визитной карточкой региона также являются Волга и природный биосферный Жигулевский заповедник, который признан наследием Юнеско. Путешественникам интересны старые купеческие традиции, которые сохранились в архитектуре, в определенных уголках и музеях. Отмечу, что туристы нашей компании уже выбирают поездки в Самарскую область, а затем советуют ее своим друзьям и знакомым», - поделился эксперт.Одно из решений, принятых на круглом столе, озвучил руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов: для того, чтобы туроператоры, представители объектов размещения и показа могли оперативно обмениваться информацией о новых программах и мероприятиях, учитывать это при дальнейшем планировании своей деятельности, будет образована рабочая группа по созданию новых туристских продуктов в рамках деятельности координационного совета по развитию туризма при министерстве культуры Самарской области, передает пресс-служба облправительства.