Жертва анестезиолога-насильника пытается взыскать с самарской клиники денежную компенсацию

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Скандал в самарском Центре косметологии и пластической хирургии на улице Молодогвардейской произошел в августе 2017 года. В клинику легла на операцию по коррекции груди пациентка, которую вел врач-анестезиолог Юрий Черников. Пациентке на тот момент был 31 год, врачу — 59.Операция прошла удачно, но спустя некоторое время пациентка заявила о совершенном Черниковым изнасиловании. В версии потерпевшей, врач воспользовался ее беспомощным состоянием, так как после наркоза потерпевшая еще была обездвижена и не могла даже говорить. Анализы показали совпадение с биоматериалами Черникова на 99,9%.Врача задержали, затем отправили под домашний арест. В его версии, перед визитом в послеоперационный блок Черников якобы «по ошибке» выпил кетамин, в результате чего «почувствовал потерю над собой контроля, дальше все было как в тумане».Потерпевшая поехала в Москву, где, не скрывая своего имени, выступила в ток-шоу одного из центральных телеканалов и рассказала об изнасиловании на всю страну.В начале 2019 года Юрия Черникова осудили к трем годам колонии. Позже его жертва обратилась в суд Советского района Самары с иском о возмещении в рамках закона о защите прав потребителей — о ненадлежащем выполнении договора в сфере медицинских услуг. Иск поступил в суд в августе 2019 года, его рассматривала судья Елена Топтунова.Ответчиком по делу стал Центр косметологии и пластической хирургии, Юрия Черникова и Роспотребнадзор привлекли в качестве третьих лиц. Как следует из информации на сайте Советского райсуда, 6 ноября 2019 года г-же Быковой отказано в удовлетворении ее исковых требований. Сумму взыскания стороны не разглашают.Фото: соцсети