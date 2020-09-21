Жена Петросяна впервые выложила фото прогулки с сыном

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Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова разместила в Instagram фотографии с полугодовалым сыном. Кадры прогулки с наследником юмориста не оставили подписчиков равнодушными, передает РИА Новости.

На снимках видно, что новоиспеченная мать в дорогом пальто и модной шляпе гуляет с коляской в парке у Новодевичьего монастыря.

- Воскресные прогулки теперь такие, - подписала Татьяна фотографии в социальной сети.

Подписчики оставили множество комплиментов Брухуновой в комментариях:

- Самая стильная мамочка.

- Материнство вам к лицу.

- А я по-честному от всей души завидую самой искренней завистью. Я бы хотела так прекрасно и спокойно выглядеть с малышом.

- Вы еще больше расцвели в своем счастье!