Жена Ефремова посетила актера в следственном изоляторе

147

Жена Михаила Ефремова София Кругликова посетила актера в следственном изоляторе. Об этом сообщил ТАСС член Общественной

наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"У Софьи Кругликовой и Михаила Ефремова сегодня было краткосрочное свидание. Они общались через стекло с помощью телефона", - сказал Мельников.

Это первое посещение члена семьи Ефремова в СИЗО.

Ранее член ОНК Марина Литвинович сообщила ТАСС, что родные Ефремова готовят документы для предоставления свиданий, но это процедура, требующая определенного времени.

Фото: соцсети