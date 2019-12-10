Юрист рассказал, как получить рассрочку на оплату услуг ЖКХ

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Он напомнил, что послабления по оплате услуг ЖКХ бывают трех видов.Так, обязательная рассрочка предоставляется в случае, когда цена за услугу в текущем расчетном периоде на 25 процентов превышает стоимость за аналогичный период прошлого года. Рассрочка предоставляется на 12 месяцев, однако за нее взимаются проценты.Договорная рассрочка основывается на соглашении между собственником квартиры и управляющей компанией либо ресурсоснабжающей организацией. В этом случае собственник должен написать заявление, указать причины и период предоставления рассрочки. В этой ситуации также могут начисляться проценты.Также существует судебная рассрочка, которую потребитель получает в ходе разбирательства по взысканию задолженности, инициированного управляющей компанией. По словам Сухова, суд почти всегда удовлетворяет подобные ходатайства ответчиков.Фото из открытых источников