Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 15 августа, 18:16
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/08:
USD 65.2
-0.4
EUR 72.9
-0.51
Новости /  Общество /  Социум  

Юрий Шатунов больше не споёт "Белые розы" и "Седую ночь"

15 августа 2019 17:55
4
Зрители, покупая билеты на концерты Шатунова, отныне услышат только новые песни, написанные им.
Российский певец Юрий Шатунов, который не так давно перенёс серьёзные операции, покинул группу "Ласковый май" и полностью отказался от исполнения старых хитов, передает life.ru. Об этом сообщил глава и продюсер музыкального коллектива Андрей Разин.

— Отныне Юрий Шатунов решил больше не петь репертуар группы. Теперь он будет исполнять только свои песни. От группы "Ласковый май" он отказался, — написал Разин в своём официальном аккаунте в социальной сети "Инстаграм".

По его словам, Шатунов публично отказался от исполнения таких популярных песен, как "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер" и многих других. Певец будет исполнять исключительно свой репертуар. Соответственно, зрители, покупая билеты на концерты Шатунова, отныне услышат только новые песни, написанные им.

Как уточнил Разин, солист заявил, что не собирается больше петь старые песни, поскольку "он уже перерос и не хочет их исполнять на своих концертах". 



Фото:  соцсети
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
15 августа 2019  17:41
По закону, письмо считается полученным через 6 дней после его отправки.
Вниманию налогоплательщиков: началась рассылка налоговых уведомлений за период 2018 года
По закону, письмо считается полученным через 6 дней после его отправки.  Социум
53
15 августа 2019  16:58
К участию в конкурсе приглашаются лица с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 18-летнего возраста, проживающие в Самаре.
В Самаре стартовал прием заявок для участия в конкурсе «Мир равных возможностей»
К участию в конкурсе приглашаются лица с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 18-летнего возраста, проживающие в Самаре.  Социум
82
15 августа 2019  16:50
В начале Пармитано обратился к зрителям с приветствием.
Итальянский астронавт Лука Пармитано стал первым в истории космическим диджеем. Видео
В начале Пармитано обратился к зрителям с приветствием.  Социум
77
Весь список

Здравоохранение
14 августа 2019  22:18
Михаил Ратманов отметил, что дети-инвалиды, которые находятся в отделении «Милосердие» , должны иметь статус паллиативных больных.
Михаил Ратманов посетил пансионат для детей-инвалидов
Михаил Ратманов отметил, что дети-инвалиды, которые находятся в отделении «Милосердие» , должны иметь статус паллиативных больных.  Здравоохранение
272
14 августа 2019  12:42
Михаил Ратманов поздравил медицинский центр Династия с рождением 4000-го ребенка
Михаил Ратманов поздравил медицинский центр «Династия» с рождением 4000-го ребенка
Родилась здоровая девочка. Здравоохранение
314
14 августа 2019  09:45
Тыква признана самым омолаживающим овощем
Тыква признана самым омолаживающим овощем
Если есть тыкву каждый день, то память и внимание заметно улучшатся. Здравоохранение
289
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14206
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14201
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14329
Весь список
Туризм
15 августа 2019  11:37
Начался заключительный этап аккредитации экскурсоводов по маршруту Самара Православная
Начался заключительный этап аккредитации экскурсоводов по маршруту «Самара Православная»
Это первая аккредитация по православному маршруту в истории региона. Туризм
151
13 августа 2019  11:57
После ЧМ в России перестали строить люксовые отели
После ЧМ в России перестали строить люксовые отели
В стране в целом упала динамика открытия новых отелей.  Туризм
233
2 августа 2019  12:59
В Самарской области появится экологическая деревня с современным туристическим центром.
В Самарской области обустроят экологическую деревню
Она появится в селе Смолькино – в месте, где в доисторические времена остановился ледник. Туризм
496
Весь список
Образование
15 августа 2019  14:20
Министерство просвещения РФ готово детально ознакомиться с предложениями о факультативных занятиях по киберспорту в школах, если таковые к ним поступят.
В российских школах предложили ввести уроки компьютерных игр
Министерство просвещения РФ готово детально ознакомиться с предложениями о факультативных занятиях по киберспорту в школах, если таковые к ним поступят.  Образование
127
14 августа 2019  09:15
В российских школах могут появиться факультативы по киберспорту
В российских школах могут появиться факультативы по киберспорту
Соответствующее предложение Институт развития интернета направил министру просвещения Ольге Васильевой.  Образование
211
13 августа 2019  11:55
Стартовала регистрация на всероссийскую образовательную акцию Тотальный ЕГЭ
Стартовала регистрация на всероссийскую образовательную акцию «Тотальный ЕГЭ»
Она пройдет 1 сентября по всей России. Образование
258
Весь список

Культура
15 августа 2019  13:42
В Самаре проходит международный фестиваль Палитра мира
В Самаре проходит международный фестиваль «Палитра мира»
В галерее «Вавилон» состоялось открытие международной выставки. Культура
108
15 августа 2019  13:09
В Самару приедет Поезд на пленэр
В Самару приедет «Поезд на пленэр»
Новый межрегиональный культурно-туристический проект реализуется на Куйбышевской магистрали. Культура
144
14 августа 2019  09:58
Почетным гостем VI-го Самарского кинофестиваля 70/30 станет продюсер Владислав Пастернак
Почетным гостем VI-го Самарского кинофестиваля 70/30 станет продюсер Владислав Пастернак
В этом году главный киносмотр Самары пройдет 7 сентября в Центре российской кинематографии «Художественный». Культура
224
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14953
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14439
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
1129
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1613
Весь список


Видео
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
435
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
957
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
533
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
642
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
556
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
466
Весь список

Фоторепортажи
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
530
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
362
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
540
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
893
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
869
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
808
Весь список

Мероприятия
Продолжается продажа билетов на матчи со "Спартаком" и "Динамо"
Игроки молодёжной команды "Крыльев Советов" провели дружеский матч в лагере для одарённых детей "Золотая рыбка"
17 августа на аэродроме «Бобровка» пройдет авиационно-спортивный фестиваль
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные