Юным самарским читателям показали библиотеку нового поколения
25 декабря 2019 16:42
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«Переоснащение библиотек по модельному стандарту позволяет сделать их современными площадками для доступа горожан к качественным информационным ресурсам, местом для самообразования и неформального общения. В этом пространстве удобно себя чувствуют и дети, и взрослые. Наличие игровой комнаты, медиатеки, мастерской для проведения мастер-классов с использованием современного мультимедийного оборудования делает пребывание в библиотеке комфортным и интересным», - говорит Татьяна Халитова, директор МБУК г.о. Самара «Централизованная система детских библиотек».
Яркий фасад расписан цитатами российских и зарубежных писателей о любви к чтению и книгам, его украшают светящиеся буквы. За основу дизайна взята история уникального природного заповедника - национального парка «Самарская Лука». Центральная городская детская библиотека на ул. Аэродромная, д.16А – старейшая в регионе, в этом году ей исполняется 85 лет. За счёт национального проекта в здании полностью обновили систему отопления и вентиляции, установили новые окна. Стены библиотеки окрашены моющейся краской.
Для комфорта читателей в библиотеке выделены зоны для детей разных возрастов с индивидуальным дизайнерским оформлением.
Кроме того, фонды детской литературы значительно обновились, расширилась ценная подписка на периодические издания.
Библиотека оснащена новейшей технологией - радиочастотной идентификацией для создания единого информационного пространства. На входе установлены станция книговозврата для упрощения процесса учета и возврата книг. Благодаря современным технологиям вернуть литературу читатели смогут и в выходной день.
Модернизация библиотек осуществляется в рамках нацпроекта «Культура», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина. Всего в России переоснастят 660 муниципальных библиотек по модельному стандарту. Самарская область направила для участия в конкурсе десять заявок, девять из которых было одобрено. Всего библиотеки Самарской губернии получили 55 миллионов рублей.
В Самарском регионе реализация нацпроекта проходит под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова, который является председателем рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Культура».
«Наш региона является лидером в стране по количеству модельных библиотек, оборудованных по национальному проекту «Культура» в этом году. Библиотека на улице Аэродромной уже 9-ая в Самарской области. Это библиотечное пространство яркий пример того, что дает национальный проект: сделать пребывание и родителей, и детей в библиотеке комфортным», - отметила Ирина Калягина, заместитель министра культуры Самарской области.
Для гостей библиотеки сегодня работали интерактивные площадки: мастер-классы по рисованию 3D ручкой, рисованию свечой, мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек в различных техниках, виртуальная экскурсия «Жемчужины Жигулей».
Официальное открытие детской модельной библиотеки на ул. Аэродромной планируется в конце декабря, передает пресс-служба горадминистрации.
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