Юным самарским читателям показали библиотеку нового поколения

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«Переоснащение библиотек по модельному стандарту позволяет сделать их современными площадками для доступа горожан к качественным информационным ресурсам, местом для самообразования и неформального общения. В этом пространстве удобно себя чувствуют и дети, и взрослые. Наличие игровой комнаты, медиатеки, мастерской для проведения мастер-классов с использованием современного мультимедийного оборудования делает пребывание в библиотеке комфортным и интересным», - говорит Татьяна Халитова, директор МБУК г.о. Самара «Централизованная система детских библиотек».Яркий фасад расписан цитатами российских и зарубежных писателей о любви к чтению и книгам, его украшают светящиеся буквы. За основу дизайна взята история уникального природного заповедника - национального парка «Самарская Лука». Центральная городская детская библиотека на ул. Аэродромная, д.16А – старейшая в регионе, в этом году ей исполняется 85 лет. За счёт национального проекта в здании полностью обновили систему отопления и вентиляции, установили новые окна. Стены библиотеки окрашены моющейся краской.Для комфорта читателей в библиотеке выделены зоны для детей разных возрастов с индивидуальным дизайнерским оформлением.Кроме того, фонды детской литературы значительно обновились, расширилась ценная подписка на периодические издания.Библиотека оснащена новейшей технологией - радиочастотной идентификацией для создания единого информационного пространства. На входе установлены станция книговозврата для упрощения процесса учета и возврата книг. Благодаря современным технологиям вернуть литературу читатели смогут и в выходной день.Модернизация библиотек осуществляется в рамках нацпроекта «Культура», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина. Всего в России переоснастят 660 муниципальных библиотек по модельному стандарту. Самарская область направила для участия в конкурсе десять заявок, девять из которых было одобрено. Всего библиотеки Самарской губернии получили 55 миллионов рублей.В Самарском регионе реализация нацпроекта проходит под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова, который является председателем рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Культура».«Наш региона является лидером в стране по количеству модельных библиотек, оборудованных по национальному проекту «Культура» в этом году. Библиотека на улице Аэродромной уже 9-ая в Самарской области. Это библиотечное пространство яркий пример того, что дает национальный проект: сделать пребывание и родителей, и детей в библиотеке комфортным», - отметила Ирина Калягина, заместитель министра культуры Самарской области.Для гостей библиотеки сегодня работали интерактивные площадки: мастер-классы по рисованию 3D ручкой, рисованию свечой, мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек в различных техниках, виртуальная экскурсия «Жемчужины Жигулей».Официальное открытие детской модельной библиотеки на ул. Аэродромной планируется в конце декабря, передает пресс-служба горадминистрации.