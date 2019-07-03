Юных художников из Самарской области пригласили к участию во всероссийском конкурсе детских комиксов
3 июля 2019 17:11
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Организаторы предложили юным художникам создать комикс не только о своих спортивных и творческих победах, участии в необычных проектах, но и, например, о том, как они научились чему-то новому, помогли другому человеку реализовать мечту, побороли свои страхи или, может быть, воспитали в себе какую-то черту характера.
К участию в конкурсе приглашаются школьники в возрасте от 7 до 14 лет. Рисунки будут оцениваться в двух номинациях: от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет. Организаторы принимают работы до 5 августа 2019 года. Участникам необходимо заполнить форму заявки по ссылке.
В каждой категории компетентное жюри во главе с президентом фонда «Спешите делать добро!» Оксаной Федоровой выберет трех победителей. Их имена станут известны 16 августа 2019 года. Торжественная церемония награждения пройдет в Музее Победы 17 августа 2019 года.
Музей Победы опубликует лучшие работы на официальном сайте и в своих группах в социальных сетях. Победители в каждой из номинаций получат дипломы лауреатов конкурса. Среди призов - билеты в детский городской клуб «Лето Побед», а также подарки от фонда «Спешите делать добро!». Кроме того, рисунки шести победителей будут использованы для создания лимитированной серии открыток, которую выпустит "Почта России" совместно с Музеем Победы.
Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте Музея Победы в разделе «Проекты», передает пресс-служба облправительства.
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