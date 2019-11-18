Юные самарцы на один час стали создателями космических спутников

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Практические мероприятия по направлению «Инженерия космических систем» решили пройти 54 участника проекта «Билет в будущее», которыйреализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».Инженерия космических систем - важная часть любой успешной космической миссии, включая разработку, запуск и пилотирование космического аппарата. Специалисты этой отрасли должны обладать знаниями и навыками в сфере баллистики и навигации, 3D-моделирования, электроники, радиотехники, программирования, материаловедения, в области устройства и испытаний космической техники.В ходе проведения профессиональных практикумов ребятам предложили создать искусственный мини-спутник Земли (Cubesat) и запрограммировать его на трансляцию простейших радиосигналов. Руководила работой будущих инженеров наставник «Космоквантума» Анна Асадова. Анна - сертифицированный эксперт-компатриот (junior) Международного союза WorldSkills по компетенции «Инженерия космических систем».«Ребята приходят с хорошим настроем. Видно, что им это интересно. Надеюсь, что наши практические мероприятия помогут дать молодым людямпредставление об основах работы инженеров космических систем», - отмечает Анна Асадова.Проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» разработан для школьников 6 – 11-х классов. В этом году онлайн-тестированиена платформе проекта прошли порядка 23 тыс. учащихся из 292 школ Самарской области.«Национальный проект «Образование», который реализуется в нашей стране по инициативе Президента Владимира Владимировича Путина, дает нам возможность реализовать комплексный подход к модернизации существующей системы обучения детей, - подчеркивает министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – С этого учебного года старшеклассники в Самарской области перешли на новый федеральный стандарт среднего общего образования. Переходя в 10 класс, они выбирали один из пяти профилей обучения. Такой подход позволяет уделять больше времени предметам, необходимым для поступления в вуз, техникум или колледж. Для нас крайне важно чтобы ребята как можно раньше определились с будущей профессией и к ее выбору подходили, взвешивая все «за» и «против». Сделать это им позволит проект «Билет в Будущее». В этомгоду школьники могли познакомиться с 45 компетенциями, пообщаться со студентами техникумов и колледжей, а также получить рекомендации попостроению индивидуального учебного плана».В этом году на электронной платформе проекта «Билет в Будущее» зарегистрировались 212 детей с ограниченными возможностями здоровья. Больше половины из них прошли очный этап и не в теории, а на практике познакомились с образовательными программами техникумов и колледжей Самарской области, передает пресс-служба облправительства.