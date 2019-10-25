Юные самарские актеры отправились в Москву на Международный конкурс «Роза ветров»

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Оценивать артистов будут именитые режиссеры, деятели культуры и искусств. Артистам, занятым в спектакле, от 5 до 15 лет.На конкурсе соберутся около 3000 участников из разных уголков мира. Прежде чем выступить на «Розе ветров», коллектив стал победителем не одного конкурса и получил особое приглашение.«В этом году мы сделали рывок вперед – в Год театра мы решили освоить для нас новый жанр мюзикла. С ним мы участвовали во многих театральных конкурсах. За плечами у нас 5 конкурсов и 5 Гран-при, также мы стали победителями в регионе фестиваля «Театральное Приволжье». На одном из конкурсов, где мы победили, нас пригласили на финал в Москву. Мы будем соревноваться с серьезными коллективами. Это очень престижный конкурс. Нас там знают, помнят и ждут, что мывыступим на своем уровне. Конечно, есть волнение, потому чтоэтому фестивалю 25 лет. Мы едем и выступать, и знакомиться с другими коллективами», - рассказала Наталья Беляева.Конкурс пройдет с 25 по 29 октября. Завершит проект официальная Церемония награждения и торжественный Гала-концерт, которые пройдут на сцене одной из самых популярных площадок столицы в Московском молодежном центре «Планета КВН».А уже в ноябре студия «Дорога Добра» примет участие в финале окружного фестиваля «Театральное Приволжье», который стал центральным событием Года театра в Приволжском федеральном округе.Определять победителя будет зрительское голосование жителей ПФО, проголосовать могут все желающие. Увидеть видеозапись спектакля можно на сайте театральноеприволжье.рф, передает пресс-служба облправительства.