Юные финалисты фестиваля «Театральное Приволжье» представят публике свою постановку в самарском ДК «Заря»

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21 октября в 12.00 в самарском ДК «Заря» (проезд 9 мая, 16) состоится показ мюзикла «Тайна Серого замка, или каникулы с привидениями». Спектакль,подготовленный детской образцовой эстрадной студией «Дорога Добра», стал финалистом фестиваля «Театральное Приволжье», который в Год театра проводится во всех регионах Приволжского федерального округа по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО И.А. Комарова.Студия «Дорога Добра» в 2019 году приняла участие в региональном этапе окружного фестиваля «Театральное Приволжье» в номинации «Школьные театры», где жюри признало его лучшим. Таким образом, коллектив был включен в число участников окружного – финального – этапа фестиваля, где будет бороться за звание лучшего школьного театра еще с 13 детскими театральными студиями регионов Приволжского федерального округа. Подведение итогов фестиваля состоится в ноябре путем народного голосования. Отдать свой голос можно будет только за спектакли любого региона ПФО, кроме региона проживания.Мюзикл «Тайна Серого замка, или каникулы с привидениями» был написан специально для юных артистов студии «Дорога Добра». Автором либретто стала режиссер студии Наталья Беляева, а музыку написал молодой самарский композитор Иван Пилюкшин.С первых секунд спектакля зрители погружаются в атмосферу тайны. Неожиданные появления героев, прохождения сквозь стены, смешные и поучительные встречи простых школьников с призраками – все это увлекает и завораживает.Студия «Дорога Добра» существует 6 лет. Руководитель студии Оксана Пиганова-Давыдова организовала ее на базе «Детской школы искусств №6» города Самары.Ребята активные участники всех городских мероприятий, лауреаты профессиональных конкурсов эстрадного вокального мастерства. Воспитанники студии – победители международной Премии «Артис» (г.Санкт-Петербург), лауреаты национальной премии «Будущее России» (г. Москва), передает пресс-служба облправительства.