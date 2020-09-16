Ярмарка восточной кухни Ярмарка Вкусов - Чайхона 2020 ждет самарцев

На ярмарке будут представлены блюда национальной кухни мусульманских народов, которые познакомят жителей города с уникальным колоритом яркой восточной кухни.
26 сентября с 12:00 на площадке Ярмарка Вкусов#Амбар состоится ярмарка восточной кухни ‘Чайхона 2020’!
На ярмарке будут представлены блюда национальной кухни мусульманских народов, которые познакомят жителей города с уникальным колоритом яркой восточной кухни.
Среди них блюда татарской, азербайджанской и аутентичной сербской кухонь.
Татарский и азербайджанский шашлык, горячая кукуруза, яблоки в карамели по эксклюзивным рецептам, специи, сладости и многое другое!
А также: аниматоры, развлекательная программа, музыка, розыгрыш призов и хорошее настроение!
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