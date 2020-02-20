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Новости /  Общество /  Социум  

Японский журналист пожаловался на отсутствие снега в России

20 февраля 2020 22:10
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Журналист отметил, что для него одним из неотъемлемых составляющих московской зимы всегда были рабочие, которые каждый день убирают снег.
Корреспондент японской газеты Sankei Shimbun Юити Онода, работающий в Москве, пожаловался, что этой зимой ему становится не по себе из-за аномально теплой погоды и отсутствия снега в российской столице, передает РИА Новости.

Журналист отметил, что для него одним из неотъемлемых составляющих московской зимы всегда были рабочие, которые каждый день убирают снег. Однако в этом году они нечасто появлялись на российских улицах, добавил Онода.

"По информации российского Гидрометеорологического научно-исследовательского центра, средняя температура в декабре прошлого года и январе этого года составила +0,4 градуса. Это рекордный показатель за более чем 100-летнюю историю исследований", — говорится в статье.

По словам журналиста, несмотря на то что глобальное потепление у многих вызывает беспокойство, в такой погоде можно найти и плюсы. Этой зимой на улицах меньше реагентов, которые раньше "забивались в подошву и загрязняли офисы и квартиры". Онода пишет, что в бесснежную зиму меньше пачкается обувь и одежда, а "делать репортажи и ходить за покупками намного проще".

Корреспондент обратил внимание на то, что обычно он плохо переносит сильные холода. Однако в этом году из-за отсутствия снега в Москве у него складывается ощущение, что "чего-то не хватает". Журналист объясняет это тем, что для него "очарование жизни в России заключается в ее морозах".
"На днях специальный корреспондент из другой газеты также сказал мне: "Зима прошла как-то непонято". Похоже, что мы желаем невозможного", — заключил Онода. 



Фото из открытых источников
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Комментарии


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