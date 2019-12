Яндекс.Музыка назвала лучшие песни года в России

53

Самыми популярными исполнителями стали Билли Айлиш с альбомом When We All Fall Asleep, Where Do We Go и Тима Белорусских с песнями Незабудка, Витаминка и Мокрые кроссы.Чаще всего в 2019 году голосового ассистента Алису просили включать композиции Михаила Круга, Егора Крида, Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и Стаса Михайлова, а также групп Руки вверх!, Rammstein, Сектор Газа, Ленинград и Алиса.1. Billie Eilish — «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»2. Тима Белорусских — «Твой первый диск – моя кассета»3. Artik & Asti — «7 (Part 1)»4. Zivert — «Сияй»5. RSAC — «Аргументы»6. Звонкий — «Мир моих иллюзий»7. KAZKA — «Karma»8. HammAli & Navai — «JANAVI»9. Rammstein — «RAMMSTEIN»10. Imagine Dragons — «Origins»Самая прослушиваемая песня — Life от певицы Zivert. ТОП выглядит следующим образом - посмотри здесь Фото: Яндекс