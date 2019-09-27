XI конференция «Процессы горения, теплообмена и экологии тепловых двигателей» расширяет повестку деятельности НОЦ Самарской области

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Целью конференции является обмен научно-техническим опытом, обсуждение доступного уровня и путей развития прикладных и фундаментальных НИР по процессам горения, теплообмена и экологии тепловых двигателей, развитие деловых контактов и обсуждение вопросов сотрудничества.Проведение данной научно-практической конференции в Самарском университете показывает высокую значимость вуза для Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Самарский университет является флагманом в развитии научно-исследовательских работ по изучению процессов горения в камерах сгорания авиационных и ракетных двигателей. Здесь активно развивается Центр газодинамических исследований, где выстроена уникальная цепочка от фундаментальных научно-исследовательских работ до внедрения их в промышленность. Например, коллектив научно-образовательного центра вуза работает с пермским АО «ОДК-Авиадвигатель» по созданию камеры сгорания перспективных газотурбинных двигателей. Уникальные разработки Центра газодинамических исследований Самарского университета, члена консорциума НОЦ Самарской области, достойны войти в программу научно-образовательного центра Самарской области и могут быть реализованы на мировом уровне, − считают эксперты.«Уверен, что «Институт регионального развития», управляющая компания НОЦ Самарской области, поможет продвигать разработки и прототипы инновационной продукции вузов в реальный сектор экономики, на предприятия, с которыми еще не налажено взаимодействие. Многие разработки вузов Самарской области сегодня уже соответствуют мировому уровню и об этом можно говорить вслух. Поэтому нет никаких сомнений, что НОЦ Самарской области станет научно-образовательным центром мирового уровня», – сказал в приветственном слове Андрей Прокофьев, доктор технических наук, первый проректор − проректор по научно-исследовательской работе Самарского университета.В частности, в рамках научно-образовательного центра Самарского университета реализуется грант под руководством ведущего ученого Александра Мебеля. Задачи по изучению химии и физики процессов горения реализуются на самых современных программных продуктах. Получаемые фундаментальные результаты внедряются на предприятиях Самарской области ПАО «Кузнецов», АО «Металлист-Самара», АО «ОДК-Пермские моторы» г. Пермь, АО «ОДК-Климов» г. Санкт-Петербург.«Крайне важно сетевое взаимодействие всех участников НОЦ Самарской области − «Института регионального развития», научных коллективов, бизнес-сообществ. В последние годы взаимодействие высшей школы с бизнесом активизировалось. Именно НОЦ, благодаря консолидированным усилиям, позволит нам выйти на новый уровень внедрения инновационных разработок фундаментальных исследований в реальную практику, что поднимет промышленность на мировой уровень», – подчеркнул Сергей Матвеев, заместитель научного руководителя научно-образовательного центра газодинамических исследований Самарского университета. – Наука должна работать на бизнес, а власть – систематизировать и правильным образом организовывать работу, чтобы ученым было комфортно, а бизнесу экономически выгодно».Докладчики пришли к единому мнению в том, что многие самарские вузы со своим потенциалом, некоторыми разработками уже сегодня соответствуют мировому уровню, передает пресс-служба облправительства.