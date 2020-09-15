WorldSkills Russia тиражирует успешный опыт реализации национального проекта «Образование» в регионах

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В этом году в Тольятти в рамках нацпроекта будет создан центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП).

В рамках деловой программы VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) состоялась дискуссия о роли движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в реализации национального проекта «Образование». В регионах национальный проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Участники мероприятия обсудили опыт внедрения передовых практик в сфере образования и подготовки кадров.

Благодаря реализации мероприятий национального проекта «Образование» во всех регионах будет сформирована современная образовательная система, позволяющая молодежи реализовать свой потенциал и тем самым повысить конкурентоспособность российской экономики в целом.

В этом году в Тольятти в рамках нацпроекта будет создан центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). В центре будет проводиться подготовка и переподготовка, а также повышение квалификации всех желающих по наиболее востребованным и перспективным профессиям в соответствии со стандартами WorldSkills. В настоящий момент в центре ведутся ремонтные работы, осуществляется поставка оборудования.

«Наша задача, ее перед нами ставит Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, дать абсолютно каждому жителю региона проявить свои возможности, повысить мастерство, а как итог, стать востребованным специалистом на рынке труда, - подчеркнул министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – В нашем динамичном мире специалистам крайне важно сохранять конкурентоспособность. Для этого порой не достаточно получить диплом техникума, колледжа или вуза. Чтобы соответствовать запросам времени, человек должен регулярно повышать свою квалификацию. Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) - новое понятие в сфере образования региона»

Ключевые задачи ЦОПП - мониторинг и прогнозирование потребности рабочих кадров на территории региона, реализация практико-ориентированных и гибких образовательных программ, обеспечение возможности построения индивидуальных образовательных траекторий для всех возрастных категорий граждан, профориентация всех возрастных категорий на освоение новых навыков и ролей, востребованных в экономике, непрерывное повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения в соответствии с лучшими практиками.

Главная цель - ускоренная подготовка и переподготовка специалистов, профориентация, повышение квалификации по перспективным профессиям.

Центр опережающей профессиональной подготовки станет своего рода агрегатором, позволяющим собрать программы, которые обеспечат качественную подготовку кадров с понятными результатами. Он призван стать центром притяжения аналитиков и программистов. В нем будут лектории, помещения для проектной деятельности, компьютерный класс, аудитории-трансформеры. Современные помещения будут зонированы по функциональному назначению. В них установят современное оборудование. ЦОПП в Самарской области создается в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» Торжественное открытие запланировано на осень 2020 года.