Выжившая в ДТП омичка через несколько минут погибла в другой аварии

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Трагическая цепь событий сложилась в ночь с 8 на 9 января. Получившая тяжёлые травмы в аварии жительница Омска находилась в коме и была помещена в машину скорой помощи. Через несколько минут иномарка не уступила дорогу спецавтомобилю, и тот опрокинулся. Второе ДТП оказалось для женщины смертельным.В омском Минздраве отметили, что всего в аварии с машиной скорой помощи пострадало шесть человек. Водителям машин оказали помощь на месте, двух фельдшеров доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.Фото: VK / Аварийный Омск/life.ru