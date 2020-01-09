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Новости /  Общество /  Социум  

Выжившая в ДТП омичка через несколько минут погибла в другой аварии

9 января 2020 17:59
117
Машина скорой помощи перевернулась на дороге в результате другой аварии.
Пострадавшая в результате аварии омичка скончалась во время госпитализации после того, как машина скорой помощи перевернулась на дороге в результате другой аварии, сообщает life.ru со ссылкой на "Комсомольскую правду".

Трагическая цепь событий сложилась в ночь с 8 на 9 января. Получившая тяжёлые травмы в аварии жительница Омска находилась в коме и была помещена в машину скорой помощи. Через несколько минут иномарка не уступила дорогу спецавтомобилю, и тот опрокинулся. Второе ДТП оказалось для женщины смертельным.

В омском Минздраве отметили, что всего в аварии с машиной скорой помощи пострадало шесть человек. Водителям машин оказали помощь на месте, двух фельдшеров доставили в больницу с травмами разной степени тяжести. 



Фото: VK / Аварийный Омск/life.ru
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Комментарии


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