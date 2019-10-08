Выставка пожарно-спасательной техники прошла в Тольятти

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Выставка располагалась на площади Тольяттинского государственного университета. Посмотреть на пожарные автомобили и их оснащение пришли студенты и преподаватели вуза, учащиеся школ города Тольятти и их родители, а также все неравнодушные к вопросам безопасности граждане города.Пожарные 31 отряда ФПС по Самарской области продемонстрировали посетителям выставки пожарно-спасательную технику и оборудование. Рассказали о том, как проходит развертывание сил и средств тольяттинского местного пожарно-спасательного гарнизона в условиях чрезвычайной ситуации, о ликвидации и предотвращении последствий ЧС. Ведь первой и наиважнейшей задачей гражданской обороны является подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.Кроме этого, во время работы выставки гражданам напомнили о необходимости соблюдения противопожарных правил в период отопительного сезона, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС