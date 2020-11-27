Вырастила двух настоящих офицеров – в Тольятти поздравили маму сотрудников ОМОН Росгвардии

150

Если спросить кого-то о праздниках, связанных с семейными ценностями, вам, конечно же, назовут День матери. Этот день наполнен светлыми и искренними чувствами к нашим матерям. Образ матери всегда был окружён ореолом святости, почёта, уважения.

Накануне праздника на базе ОМОН (г. Тольятти) Управления Росгвардии по Самарской области состоялось мероприятие, приуроченное к Международному дню матери. В числе тех, кого благодарили за воспитание детей – Елена Ананьева. Оба ее сына, Владимир и Андрей, служат в подразделении особого назначения. Оба пришли в ОМОН после срочной службы в вооруженных силах, начинали с должностей младшего начальствующего состава. Сейчас братья уже с гордостью носят офицерские звания.

«Для каждого из нас мама является самым родным, дорогим и любимым человеком. Этот праздник – прекрасный повод сказать спасибо нашим мамам, подарить им теплые, искренние слова и напомнить, как сильно мы их любим» - подчеркнул Владимир Ананьев.

Начальник Управления Росгвардии по Самарской области Александр Эсауленко поздравил Елену Анатольевну с праздником, вручил ей букет цветов. Генерал-майор полиции отметил, что она имеет полное право гордиться сыновьями – оба они на хорошем счету в коллективе, прекрасно разбираются в выбранной профессии. Он подчеркнул, что Елена Анатольевна вырастила достойных защитников Отечества.

«Уверен, что достижения этих ребят, как и многих других, стали возможны благодаря материнской любви, поддержке и заботе», - отметил Александр Эсауленко.

Елена Анатольевна была очень растрогана. Она поблагодарила руководство Управления за оказанное внимание и передала слова благодарности всему подразделению, которое стало вторым домом для Владимира и Андрея.

«Я знала, что мои дети будут военными. Быть матерью военного тяжело, но почетно. Бывает и переживаю, когда командировки, но при любой возможности – дети приезжают и помогают во всем. Главное – чтобы было спокойно материнское сердце. Хочу пожелать всем мамам счастья и крепкого здоровья», - сказала Елена Анатольевна.