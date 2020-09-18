"Выпил и убил". Рыбинский маньяк рассказал о событиях рокового вечера. Видео

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СК РФ опубликовал видео, снятое сразу после задержания подозреваемого в жестоком убийстве двух девочек в Рыбинске. В ближайшее время мужчину доставят к следователям, передает Лайф.

— Ещё одну бутылку выпил, где-то до 10 часов. Ну и... убил их, — говорит мужчина.

Как сообщал Лайф, о жутком убийстве в Рыбинске двух девочек, 8 и 14 лет, стало известно несколько дней назад. Тела детей нашла вернувшаяся с работы мать. Её сожитель, который был судим за тяжкие преступления, сбежал. Следствие считает, что 40-летний Виталий Молчанов надругался над детьми, жестоко расправился, а затем расчленил своих жертв. Сегодня его задержали — он прятался в кустах недалеко от того места, где было совершено преступление.

На странице подозреваемого в соцсетях были найдены многочисленные шутки про смерть и убийства. При этом он производил хорошее впечатление: строил планы на жизнь с новой семьёй, предлагал взять ипотеку, заботился о девочках, одна из них даже звала Молчанова папой.