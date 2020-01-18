Выход на лед опасен, предупреждают самарцев

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Главное управление МЧС России по Самарской области сообщает: прогноз погоды, предоставленный 13 января 2020 года, согласно которого на территории г. Самары должны были установится минусовые температуры НЕ ОПРАВДАЛСЯ. В течении недели на территории области проходили осадки в виде дождя и мокрого снега, а также сохранялись плюсовые температуры. В связи с этим лед на открытых водоемах значительно ослаб.Сегодня, в районе Полевого спуска г. Самары состоялось выездное совещание Главного управления, в ходе которого руководство Главного управления пришло к выводу о существовании значительных рисков провала людей под лед в случае их выхода на лед. В связи с этим Главным управлением направлено обращение Главе г. Самары о прекращении подготовки мест для проведения купания на реке Волга в районе Полевого спуска и других местах на отрытых водоемах в границах г. Самары.Главное управление МЧС России по Самарской области обращается к жителям г. Самары и Самарской области ВОЗДЕРЖАТЬСЯ от выхода на лед 18, 19 января и в последующие дни.Купание на открытых водоемах в дни празднования Крещения Господня чрезвычайно опасно.