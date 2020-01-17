Выход на лед опасен: ГУ МЧС обращается к жителям региона не выходить на открытые водоемы
17 января 2020 20:04
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В течении недели на территории области проходили осадки в виде дождя и мокрого снега, а также сохранялись плюсовые температуры. В связи с этим лед на открытых водоемах значительно ослаб.
Сегодня, в районе Полевого спуска г. Самары состоялось выездное совещание Главного управления, в ходе которого руководство Главного управления пришло к выводу о существовании значительных рисков провала людей под лед в случае их выхода на лед. В связи с этим Главным управлением направлено обращение Главе г. Самары о прекращении подготовки мест для проведения купания на реке Волга в районе Полевого спуска и других местах на отрытых водоемах в границах г. Самары.
Главное управление МЧС России по Самарской области обращается к жителям г. Самары и Самарской области ВОЗДЕРЖАТЬСЯ от выхода на лед 18, 19 января и в последующие дни.
Купание на открытых водоемах в дни празднования Крещения Господня чрезвычайно опасно, передает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧС
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