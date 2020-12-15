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"Вы меня не копируйте!" Лукашенко объяснил, почему ходит в ковидную красную зону без защиты

15 декабря 2020 22:44
97
Президент напомнил, где он родился.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня посетил очередную больницу, где лечат пациентов с коронавирусом — могилёвскую областную. После обхода стационара и визита в ковидную красную зону глава страны пообщался с врачами, передает Лайф. Они спросили, почему он не носит средство защиты — специальный костюм. Президент ответил, что, по его мнению, он и так "нормально защищён".

— Как не защищён? Халат я дезинфицирую. Мне кажется, что я нормально защищён, учитывая, что я человек деревенский и иммунитет у меня какой-то есть. Ну, я психологически верю, что я нормально защищён, — сказал Лукашенко.

"Ну показывай!" Лукашенко явился в "красную зону" ковидного госпиталя в колпаке и без перчаток

Лидер Белоруссии всем своим видом говорил, что не боится вновь заразиться.

Впрочем, он тут же признал, что может поступать неправильно, и призвал медиков "не копировать" его поведение. Он также отметил, что уже переболел коронавирусом и надеется, что повторно не заразится.

— Если вы видите, что я неправильно поступаю, вы меня не копируйте. И здесь нет ничего, ну, такого, знаешь, "вот я какой-то герой", нет. Я всё-таки надеюсь, что, переболев коронавирусом... Эта зараза второй раз ко мне не пристанет, — объяснил президент.

 

Фото:  artemtv.ru

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В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту «Образование», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, завершается возведение первого кор
11 декабря 2020  17:47 
Дмитрий Азаров о строительстве школы на Пятой просеке: «Подбираем ответственные команды и в срок реализуем проекты»
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту... Экономика региона
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Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
9 декабря 2020  10:32 
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
Как сообщил Леонид Симановский, поддержка Самарской области из федерального бюджета на здравоохранение увеличена в 1,8 раза до 3,1 млрд рублей. Экономика региона
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Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
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Сбербанк: Введение рубля повлечет рост процентных ставок по кредитам

Во вторник, 15 декабря выступая на пресс-конференции заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов высказал мнение, что появление в свободном обращении так называемого «цифрового рубля» может повлечь за собой рост процентных ставок по кредитам.


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Новости Тольятти
10 декабря 2020  21:26
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники. 
В Тольятти планируют создать систему общественного мониторинга воздуха
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники.  Новости Тольятти
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4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
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3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
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