"Вы меня не копируйте!" Лукашенко объяснил, почему ходит в ковидную красную зону без защиты

97

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня посетил очередную больницу, где лечат пациентов с коронавирусом — могилёвскую областную. После обхода стационара и визита в ковидную красную зону глава страны пообщался с врачами, передает Лайф. Они спросили, почему он не носит средство защиты — специальный костюм. Президент ответил, что, по его мнению, он и так "нормально защищён".

— Как не защищён? Халат я дезинфицирую. Мне кажется, что я нормально защищён, учитывая, что я человек деревенский и иммунитет у меня какой-то есть. Ну, я психологически верю, что я нормально защищён, — сказал Лукашенко.

"Ну показывай!" Лукашенко явился в "красную зону" ковидного госпиталя в колпаке и без перчаток

Лидер Белоруссии всем своим видом говорил, что не боится вновь заразиться.

Впрочем, он тут же признал, что может поступать неправильно, и призвал медиков "не копировать" его поведение. Он также отметил, что уже переболел коронавирусом и надеется, что повторно не заразится.

— Если вы видите, что я неправильно поступаю, вы меня не копируйте. И здесь нет ничего, ну, такого, знаешь, "вот я какой-то герой", нет. Я всё-таки надеюсь, что, переболев коронавирусом... Эта зараза второй раз ко мне не пристанет, — объяснил президент.

Фото: artemtv.ru