Втрое увеличено количество бригад для контроля за соблюдением масочного режима в общественном транспорте Самары

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В региональной столице количество бригад, участвующих в ежедневных рейдах по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте, увеличено втрое.

Дополнительные меры для обеспечения контроля за исполнением санитарно-эпидемиологических требований приняты по поручению Елены Лапушкиной с учетом сложившейся обстановки – в целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции, а также других сезонных респираторно-вирусных заболеваний. Напомним, на требование надевать маски в общественных местах, включая общественный транспорт, указано в Постановлении Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Максимальное количество бригад задействовано в вечерние и утренние часы пик. При этом в межпиковое время на линиях также организуются выездные проверки с участием руководителей профильных департаментов, представителей предприятий пассажирского транспорта, дежурных городского штаба Добровольной Народной Дружины. В связи с привлечением дополнительных сил, соответственно, количество маршрутов и транспортных средств, которые ежедневно охватывают рейдами, увеличилось.

Так, накануне одним из таких маршрутов стал трамвайный - № 5. Отметим, что контрольные мероприятия проходили на всем его протяжении: от городского депо «Трамвайно-троллейбусного управления» на ул. Мичурина до конечной остановки – Барбошиной поляны.

«Работаем в жестком режиме, чтобы выявлять нарушителей масочного режима. Напомню, что с понедельника, 21 сентября, действует новая мера: общественный транспорт не отъезжает от остановочного пункта до тех пор, пока все до единого пассажиры не будут в салоне в масках или пока недисциплинированные граждане не покинут транспортное средство. Характерно то, что у большинства пассажиров маски с собой имеются. Однако есть люди, которые надевают средства защиты уже после того, как зашли в салон и получили замечания. Случаи, когда возникает конфликт, фиксируются, но они единичны – отдельные пассажиры категорически не желают пользоваться масками. Доходило даже до того, что маску доставали, демонстрировали, но надевать отказывались, предпочитая выйти», - пояснил заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.

Усиление контроля началось с прошлой недели. За время рейдов высажены более 200 человек из всех видов транспорта и около 300 не допущены в метро.

«Пассажиры должны понимать: если в салоне люди не хотят надевать маски, мы вынуждены остановить даже трамвай. У нас предусмотрена безопасная дистанция между составами – от 300 до 500 метров, это примерно расстояние от одной остановки до другой. Но может произойти так, что из-за одного пассажира сотни других могут опоздать к своему месту назначения, а всем хочется, чтобы движение было в соответствии с расписанием. Поэтому и в интересах предприятия, и в интересах людей носить маски в общественном транспорте, защищать себя и окружающих от заражения», - подчеркнул заместитель директора по эксплуатации МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Валерий Бобков.

«Если мы где-то стоим, задерживаем движение на линии, мы понимаем, что в данном случае здоровье граждан для нас дороже. Должна быть нетерпимость дисциплинированных пассажиров по отношению к тем, кто пренебрегает масками», - добавил Юрий Тапилин.

Проще контролировать ситуацию в метро – на станциях имеются турникеты и действует «пропускной» режим. Так что все уже в масках приходят на платформы ожидания и садятся в поезда.

Отмечается, что в городской Департамент транспорта и предприятиям-перевозчикам сейчас чаще поступают обращения от горожан, которые уточняют причины ужесточения мер и жалуются на то, что приходится выходить из салона.

«Ни одно обращение, ни одно сообщение в социальных сетях, ни один звонок на «горячую линию» не остается без рассмотрения. Еженедельно на нашем предприятии организуется собрание личного состава. Разбираем конкретные случаи, приглашаем водителей и кондукторов автобусов, на которые было указано горожанами. Держим обратную связь с пассажирами. Также проводятся служебные проверки, если кто-то из нашего персонала вышел на линию без средств защиты, – все сотрудники снабжаются масками и перчатками и должны быть пассажирам примером. При подтверждении нарушения ограничений привлекаем к дисциплинарной ответственности. Во избежание этого сейчас проводятся дополнительные инструктажи перед каждой сменой. Во всех салонах работают автоинформаторы», - рассказала Анна Замыцкая - пресс-секретарь компании «Самара Авто Газ», перевозящей горожан по муниципальным маршрутам (по муниципальному заказу).

Чтобы дать разъяснения и уследить за всеми входящими пассажирами, призвать их к соблюдению общественного порядка, в рейдах участвуют и дружинники – эта практика реализуется уже на протяжении полугода.

«Мы печатаем памятки к каждому рейду – не менее полутора сотен экземпляров. Важно информировать граждан о необходимости соблюдения, если это возможно, социальной дистанции и обязательно - масочного режима. Если люди без масок, то в разы увеличивается риск заразиться инфекциями. В общественном транспорте таких пассажиров быть не должно. Стараемся корректно разговаривать, несмотря на то, что в ответ порой грубят, повышают тон. Применение физической силы допускается только при нападении на нас или любое другое лицо. Пока такого не было», - прокомментировал дежурный штаба ДНД г. о. Самара Ратмир Валеев.

Предусмотрено и взаимодействие с полицией – в ее компетенциях наложить административный штраф за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Для физлиц по статье 20.6.1 КоАП он составляет от 1 до 30 тысяч рублей, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации