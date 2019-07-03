Второй федеральный форум "Производительность 360" стартовал в Нижнем Новгороде

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Форум, участие в котором принимают более 600 представителей регионов России, стал ключевой площадкой по обсуждению реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", обмену лучшими практиками. Запланировано проведение круглых столов,семинаров и деловых игр.На форуме работает делегация СО во главе с губернатором Дмитрием Азаровым. Делегаты осмотрели завод "Красное Сормово" - участника проекта по повышению производительности труда. За счет внедрения бережливых технологий здесь уже сократились сроки строительства судов.Этого удалось добиться благодаря организации рабочего процесса: поменяли расположение оборудования, поправили логистику. В результате увеличилась зарплата сотрудников и выросла прибыль компании.Дмитрий Азаров поинтересовался у руководства верфи о численности сотрудников: "Удалось ли сохранить рабочие места после вступления завода в программу повышения производительности труда?" Выяснилось, что все рабочие места были сохранены и даже дополнительно открыты новые.Также Дмитрий Азаров оценил передовой опыт городской поликлиники №4 Канавинского района Нижнего Новгорода. Медучреждение рассчитано на 720 посещений в день, но за счет бережливых методик принимает больше 1300 пациентов.Бережливые практики активно внедряются и в медучреждениях СО, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.