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«Всё понимают, но продолжают выходить на лед»: на Красной Глинке, инспекторы провели беседу с рыбаками

26 ноября 2020 18:08
246
Инспекторы ГИМС СО регулярно выезжают на водоемы и реки и беседуют с рыбаками, чтобы они проявляли сознательность и не пренебрегали собственной безопасностью.

Месячник безопасности людей на водных объектах в зимний период стартовал в регионе 1 ноября.

Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской регулярно выезжают на водоемы и реки и беседуют с рыбаками, чтобы они проявляли сознательность и не пренебрегали собственной безопасностью.

С наступлением холодов в области уже произошел случай гибели человека на воде - в озере он провалился под лед и не смог выбраться.

Очередное профилактическое мероприятие работники инспекции провели в Красноглинском районе Самары, в районе лодочной станции на старице реки Сок. Данное место является излюбленным пристанищем для рыбаков, здесь очень удобно ловить рыбу на мостках пристани. Однако, многие из рыболовов попросту сидят на своих ящиках на неокрепшем льду, подвергая свою жизнь опасности, а некоторые ходят по нему в поиске рыбного места.

Как рассказывает госинспектор ГИМС Екатерина Ерофеева, встречаются и такие рыбаки, которые не хотят разговаривать, но в основном реагируют адекватно, с пониманием, однако упорно продолжают выходить на лед:

«Места скопления рыбаков находятся на контроле Центра ГИМС. Мы еженедельно здесь проводим патрулирования, напоминаем любителям рыбной ловли о безопасном поведении и раздаем памятки, где написано как правильно вести себя в случае провала под лед».

Главное управление МЧС России по Самарской области в очередной раз напоминает правила безопасности поведения на льду.

Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае нештатной ситуации становятся беспомощными.

Кроме знаний правил поведения на льду нужно помнить, что опасен не только тонкий лед, но и прочный, скользкий лед. При падении на нем случаются тяжелые ушибы различных частей тела, растяжения, сотрясения.

Таит опасность для рыболова и низкая температура. Наиболее чувствительны к ее действию нос, уши, кисти и стопы, особенно пальцы, которые слабее защищены от холода одеждой, передает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:    пресс-служба облМЧС

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26 ноября 2020  20:42 
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 
На заседании  обсудили вопросы обеспечения безопасности людей в зимнее время. Политика региона
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25 ноября состоялось торжественное вручение премий Губернатора Самарской области одаренным детям.
26 ноября 2020  19:06 
Именные премии Губернатора получили юные волонтёры, конструкторы и робототехники 
25 ноября состоялось торжественное вручение премий Губернатора Самарской области одаренным детям. Социум
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Прямая речь/Интервью
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.
26 ноября 2020  15:54 
Леонид Симановский: Самарской области выделены дополнительные средства для выплат медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом 
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
25 ноября 2020  11:46 
Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
24 ноября Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Экономика региона
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Рассказал Игорь Осинькин после победы над
21 ноября 2020  15:38 
Игорь Осинькин: Матч очень тяжелый, и мы рады этим трем очкам
Рассказал Игорь Осинькин после победы над "СКА-Хабаровском" – 1:0. Спорт в регионе
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Новости Тольятти
26 ноября 2020  11:33
ОМОН Тольятти отпраздновал очередную годовщину со дня сформирования
ОМОН Тольятти отпраздновал очередную годовщину со дня сформирования
За время существования тольяттинского ОМОН его сотрудники свыше 70 раз выезжали в служебные командировки в различные регионы России. Новости Тольятти
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24 ноября 2020  09:38
Тольяттинский автовокзал никому не нужен
Тольяттинский автовокзал никому не нужен
Администрация Тольятти провела уже третий за 2020 год аукцион по продаже городского автовокзала Новости Тольятти
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23 ноября 2020  16:50
Экологический проект резидента «Жигулевской долины» АНО ИЦР «Аиралаб Рус» заинтересовал участников онлайн-форума «КИРОВ УРБАН ФОРУМ».
Резидент технопарка «Жигулевская долина» продвигает систему гражданского мониторинга воздуха в Кирове 
Экологический проект резидента «Жигулевской долины» АНО ИЦР «Аиралаб Рус» заинтересовал участников онлайн-форума «КИРОВ УРБАН ФОРУМ». Новости Тольятти
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