«Всё понимают, но продолжают выходить на лед»: на Красной Глинке, инспекторы провели беседу с рыбаками

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Месячник безопасности людей на водных объектах в зимний период стартовал в регионе 1 ноября.

Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской регулярно выезжают на водоемы и реки и беседуют с рыбаками, чтобы они проявляли сознательность и не пренебрегали собственной безопасностью.

С наступлением холодов в области уже произошел случай гибели человека на воде - в озере он провалился под лед и не смог выбраться.

Очередное профилактическое мероприятие работники инспекции провели в Красноглинском районе Самары, в районе лодочной станции на старице реки Сок. Данное место является излюбленным пристанищем для рыбаков, здесь очень удобно ловить рыбу на мостках пристани. Однако, многие из рыболовов попросту сидят на своих ящиках на неокрепшем льду, подвергая свою жизнь опасности, а некоторые ходят по нему в поиске рыбного места.

Как рассказывает госинспектор ГИМС Екатерина Ерофеева, встречаются и такие рыбаки, которые не хотят разговаривать, но в основном реагируют адекватно, с пониманием, однако упорно продолжают выходить на лед:

«Места скопления рыбаков находятся на контроле Центра ГИМС. Мы еженедельно здесь проводим патрулирования, напоминаем любителям рыбной ловли о безопасном поведении и раздаем памятки, где написано как правильно вести себя в случае провала под лед».

Главное управление МЧС России по Самарской области в очередной раз напоминает правила безопасности поведения на льду.

Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае нештатной ситуации становятся беспомощными.

Кроме знаний правил поведения на льду нужно помнить, что опасен не только тонкий лед, но и прочный, скользкий лед. При падении на нем случаются тяжелые ушибы различных частей тела, растяжения, сотрясения.

Таит опасность для рыболова и низкая температура. Наиболее чувствительны к ее действию нос, уши, кисти и стопы, особенно пальцы, которые слабее защищены от холода одеждой, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС