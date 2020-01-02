Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах

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Нововведения позволят водителям предоставлять для проверки полис ОСАГО как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа.При этом полицейский сможет проверить факт заключения договора обязательного страхования, запросив необходимую информацию в автоматизированной системе.Соответствующие поправки были внесены в федеральный закон об ОСАГО еще в мае, однако до сих пор не были прописаны в ПДД, что часто становилось причиной конфликтов на дорогах.