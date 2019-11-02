Вступил в силу закон об автономном рунете в России

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Закон обязывает операторов связи устанавливать на сетях технические средства противодействия внешним угрозам. Они позволят фильтровать трафик и ограничивать доступ к запрещённым сайтам.Ранее депутат Андрей Клишас оценивал затраты на реализацию в 20 млрд руб. По данным Коммерсантъ, на развертывание технических средств уйдёт ещё год.Положения о национальной доменной зоне и криптографической защите начнут действовать только с 1 января 2021 года.Фото: соцсети