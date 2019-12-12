Всероссийская перепись населения - 2020: Правительство Российской Федерации определило ответственных за перепись

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Так, ответственность за организацию переписи отдельных категорий населения возложена на федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся специальные контингенты населения: МВД России, МЧС России, Минобороны России, Росгвардия, МИД России и др.Например, за перепись военнослужащих, членов их семей, сотрудников органов внутренних дел, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии, проживающих на территории закрытых военных городков и воинских частей, отвечают Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардия, Минпромторг, Главное управление специальных программ президента РФ и Госкорпорация «Росатом».Для осуществления координации работы по подготовке к ВПН-2020 на территории Самарской области сформирована комиссия во главе с первым вице-губернатором – председателем Правительства Самарской области Виктором Кудряшовым.Предстоящая перепись населения уникальна, так как впервые не будет использоваться бумага, и вся процедура пройдет с использованием IT-технологий. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года на всей территории страны. Население отдаленных и труднодоступных районов перепишут в период с 1 апреля по 20 декабря. С 1 по 25 октября 2020 года любой житель страны сможет самостоятельно переписаться на портале «Госуслуги». Для этого понадобится стандартная или подтвержденная учетная запись. С 4 по 27 октября переписчики с планшетами обойдут квартиры и дома и опросят жителей страны, не принявших участие в интернет-переписи. Тем, кто уже переписался на портале «Госуслуги», достаточно будет показать код подтверждения. Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Кроме того, будет организована работа переписных участков, в том числе в помещениях МФЦ.Первые итоги ВПН-2020 подведут уже в декабре 2020 года, предварительные итоги будут обнародованы в феврале 2021 года, а публикация окончательных итогов пройдет поэтапно в 2021-2022 годах, передает пресс-служба горадминистрации.