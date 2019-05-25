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Всероссийская конференция "Дизайн - выходные" во второй раз стартовала в Самаре

25 мая 2019 15:29
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Ключевая тема этого форума -
Всероссийская конференция "Дизайн - выходные" во второй раз стартовала в Самаре.

Всего за 7 лет существования этого проекта проекта прошло более 30 мероприятий в 22 городах нашей страны.

Участие в этом событии примут порядка тысячи дизайнеров России и ближнего зарубежья.

В рамках конференции пройдут лекции, мастер-классы, дискуссии.

В качестве спикеров заявлены 30 ведущих специалистов в сфере дизайна и урбанистики.

Ключевая тема этого форума - "Дизайн как инструмент развития". Свои достижения и уникальные проекты представят ведущие компании СО.

В рамках конференции "Дизайн - выходные" проходит выставка по четырём основным направлениям:

- информационные технологии и дизайн;
- дизайн городской среды;
- промышленный дизайн;
- бизнес дизайн и дизайн офисных пространств.

Идеи самарских специалистов оценил губернатор Дмитрий Азаров.

Директор по разработке компании Magenta-technology Дмитрий Альберт рассказал о программе для оптимизации и контроля маршрутов движения транспорта. Программу можно применить при разработке маршрутов общественного транспорта в крупных городах ,в том числе, в Самаре и Тольятти.

С помощью этого программного продукта можно полностью контролировать вывоз коммунальных отходов и маршруты передвижения перевозчиков до полигонов, а также чистоту площадок сбора ТКО. Самарская разработка уже готовится к применению в Москве и Перми.

"Нужно активнее работать с нашими перевозчиками, регоператором "Экостройресурс", - отметил Дмитрий Азаров. Губернатор предложил Станиславу Казарину вместе с министерством ЖКЖ проанализировать разработку и подготовить предложения по ее внедрению на территории СО.

Александр Колодочко, директор Cloud Castle, рассказал и показал на конкретных примерах процесс разработки и внедрения
пользовательских интерфейсов, которые позволяют различным компаниям оптимизировать работу в сети и повысить эффективность бизнес-процессов.

Представители компании DOBRO Андрей Лазарев и Павел Новиков рассказали о своих проектах, реализованных в СО. Ребята участвовали в проведении PR-кампании Чемпионата мира по футболу и разработке фирменного стиля СамГТУ. Андрей и Павел намерены заняться разработкой бренда региона.

"У нас уже создана эмблема региона, но я хотел бы, чтобы вы тоже высказали свои идеи, - обратился Дмитрий Азаров к дизайнерам. - У меня есть к вам предложение, чтобы вы поработали над брендами наших городов, муниципальных районов,#СО в целом. Наш регион должен быть узнаваем."

Евгений Демьяненко рассказал о своей компании Mercury Development, которая занимается разработкой мобильных приложений, дизайном интерфейсов. Губернатор оценил программу, созданную к "Дизайн - выходным", со своего телефона. Дмитрий Азаров поддержал идею встречи с молодыми дизайнерами.

"Давайте вместе соберёмся, посмотрим, что уже создано и успешно работает, определим чего нам не хватает и куда нам нужно двигаться дальше, - обратился глава региона к дизайнерам IT-сферы. - Я готов обсудить предметно ваши идеи. Жду от вас интресных, ярких предложений."

В рамках направления "Дизайн городской среды" внимание губернатора привлекла компания VRDezignLAB, которая занимается не только разработкой интерьеров, но и созданием их виртуальной и дополненной реальности. Пользователь может оценить проект ещё до его реализации.

"Это не просто просмотр картинок, а самая настоящая прогулка по готовому объекту, - отметил директор организации Сергей Финогенов. - Здесь можно поменять цвет напольных покрытий, стен, мебели, в том числе, заменить их материал. Кроме того, можно переставлять предметы."

Губернатор отметил, что есть планы по реконструкции Загородного парка в Самаре.

"Ряд проектов уже разработан. Я хотел бы предложить и вам принять участие в этой работе, - обратился Дмитрий Азаров к Сергею. - Я бы хотел посмотреть заранее, как будет выглядеть парк, и показать людям."

Также прозвучал ряд предложений по созданию новых арт-объектов.

"Дайте предложения. Важно, чтобы арт-объекты притягивали молодёжь. Особенно меня интересует территория около "Самара Арены", там нужна "движуха". Есть пустующий ж/д вокзал в Тольятии. Предложите идеи", - глава региона.

Губернатор и Сергей Финогенов обсудили возможность создания специального обучающего центра по виртуальной реальности в Самаре для школьников и студентов.

"У нас есть проект "СОдействие", подайте заявку, - предложил Дмитрий Азаров. - Такой центр мне интересен, идею точно поддержим!"

Ряд компаний также предложили свои идеи по созданию и развитию знаковых мест в Тольятти. Речь шла о территории, которую молодые дтзайнеры предлодили благоустроить в рамках проекта "32 квартал". Был представлен проект реконструкции Дворца культуры и творчества. 

Оксана Гладкова, руководитель студии "Art Way" рассказала о граффити в честь исторической победы сборной России над Испанией в матче 1/8 финала ЧМ-2018, которое появилось на доме 369 по ул. Ново-Садовой в Самаре и прославилось на всю страну.

"В этом году мы обустраиваем целый квартал, прилегающий к зданию, где уже осенью этого года разместится здание Шестого кассационного суда, - обратил внимание Дмитрий Азаров .- Там запланирован ремонт фасадов зданий, подумайте, как их можно было бы креативно оформить."

Дмитрий Храмов презентовал свои, знакомые всем самарцам, проекты: "Модерн в облаках", Музей Эльдара Рязанова. Губернатор предложил ему поработать над обликом стены на площади Славы. "Подумайте, как её преобразить.Это центр города,где всегда много людей, и здесь нужны хорошие идеи."

Целый ряд самарских дизайнеров, успешно работающих на рынках России и мира, предложили свои идеи, проекты по преображению городских пространств, офисов и зданий. Губернатор поручил Станиславу Казарину уже в июне провести встречу с творческой молодёжью, чтобы ещё раз обсудить предложения.

"Я рад,что "Дизайн выходные" стали "точкой кипения". Здесь идёт процесс обучения, живое обсуждение проектов, - подвёл итог Дмитрий Азаров. - "Дизайн выходные" - это определённый толчок, драйвер, импульс развития территорий. Самое главное, что это импульс для людей, которые ищут что-то новое для себя", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.




 
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Комментарии



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