Всероссийская акция «Неделя без турникетов» проходит в ПАО «Кузнецов»

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Почти 300 старшеклассников посетили ПАО «Кузнецов» в ходе Всероссийской акции «Неделя без турникетов», инициированной «Союзом машиностроителей России». В акции приняли участие учащиеся 12 самарских школ с углубленным изучением математики и физики, с которыми совсем недавно ПАО «Кузнецов» заключило соглашение о взаимодействии в профориентационной работе.В рамках «Недели без турникетов» на самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации проведено 12 экскурсий для школьников 10-х и 11-х физико-математических классов опорных школ.Посещение «Кузнецова» начинается для экскурсантов с ознакомления с экспозицией заводского музея, где представлены образцы техники от первых поршневых отечественных разработок начала прошлого века до газотурбинных двигателей семейства «НК» и ракетных двигателей. По маршруту экскурсии школьники посещают сборочный цех газотурбинных двигателей для авиации и газовой отрасли, а также центр технологической компетенции «Шестерни», оснащенный новейшим высокопроизводительным оборудованием по обработке и контролю качества деталей с зубчатым зацеплением.Учащиеся и преподаватели задают специалистам любые интересующие их вопросы: о производственных процессах, востребованных в ПАО «Кузнецов» профессиях, о необходимом для работы образовании.«Акция Союза машиностроителей «Неделя без турникетов» – это прекрасная идея для привлечения молодежи на промышленные предприятия, и именно эту деятельность мы активизируем в настоящее время, – рассказывает заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «Кузнецов» Алексей Соболев. – Так совпало, что акция «Союзмаша» стала первым шагом в нашей совместной со школами профориентационной работе после подписания соглашения о взаимодействии. Думать о том, кто придет на предприятие через несколько лет, когда производство полностью обновится, нужно сейчас – оборудование, которое мы закупаем, требует высокой квалификации персонала, а для подготовки таких специалистов нужны годы», передает пресс-служба ПАО «Кузнецов».