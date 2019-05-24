Всероссийская акция #ДоброВСело пройдет в селе Рамено

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Цель акции - улучшение уровня жизни в муниципальных образованиях посредством улучшения состояния фельдшерско-акушерских пунктов, а также повышения доступности медицинских знаний и оказания медицинских услуг населению.В этот день для жителей села в помещении ФАПа будут организованы диагностические мероприятия, направленные на выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых и других социально значимых неинфекционных заболеваний, профилактическое консультирование. Будут работать центр здоровья, выездной мобильный комплекс.Пройдет мастер-класс по обучению жителей села навыкам оказания первой медицинской помощи.А члены регионального общественного движения «Волонтеры-медики» Самарской области и учащиеся медицинского колледжа помогут в уборке территории вокруг ФАПа, передает пресс-служба облправительства.