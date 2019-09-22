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Новости /  Общество /  Социум  

Всемирный день без автомобиля ежегодно проводится во многих странах мира 22 сентября

22 сентября 2019 14:16
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Впервые День без автомобиля был проведен в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня.
Всемирный День без автомобиля (World Carfree Day) ежегодно проводится во многих странах мира 22 сентября, передает РИА Новости.

Это символическая акция международного уровня, главной целью которой является напоминание обществу о вреде чрезмерной автомобилизации для природы и человека, а также предоставление возможных альтернатив этому транспортному средству.

Впервые День без автомобиля был проведен в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня. Отдельные акции отказа от автомобилей в разных странах Европы продолжались следующие два с половиной десятка лет – до 1997 года, когда первую общенациональную акцию провела Великобритания. В 1998 году к ней присоединилась Франция.

Общеевропейский День без автомобиля был организован в 1999 году в рамках кампании "В городе без моей машины", которая получила продолжение в виде Европейской недели мобильности (The European Mobility Week). Она ежегодно проводится под эгидой Еврокомиссии с 16 по 22 сентября, в 2019 году пройдет под девизом "Иди с нами!" (Walk with us!).

В 2000 году сеть активистов и организаций – Всемирная Сеть движения без автомобилей провела первый международный День без автомобиля.
В ряде городов принимаются меры по ограничению использования индивидуальных автомобилей для повседневной езды наряду с развитием комфортного и удобного общественного транспорта, пешеходных зон, велосипедной инфраструктуры.

Многие мегаполисы мира проводят своеобразные велодемонстрации. Первое такое мероприятие было организовано в 1992 году велосипедистами Сан-Франциско (США). Тогда в ней участвовало лишь 48 человек. Но количество демонстрантов и мест проведения пробегов быстро росло.

Самое большое количество участников обычно на демонстрациях в Лондоне (Великобритания), Сиднее, Мельбурне (оба - Австралия), Сан-Франциско (США) и Будапеште (Венгрия). Лозунг всех демонстраций един: "Мы не мешаем движению; мы сами – движение".

По приблизительным оценкам, в акции "День без автомобиля" каждый год участвуют более 100 миллионов человек в 1500 городов мира.

В России первым инициативу проведения Дня без автомобиля в 2005 году поддержал Белгород. В Москве акция проводится с 2008 года.

По данным столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, если Москва хотя бы на один день откажется от машин, вредных выбросов в атмосферу станет на 2,7 тысячи тонн меньше.

В 2009 году к акции присоединился Калининград.

В 2010 году мероприятия в честь Дня без автомобиля впервые организовали сторонники Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и местные власти в Санкт-Петербурге, Ставрополе, Твери, Чите, Тамбове, Курске, Казани, Самаре и десятках других городов.

В Москве акция проходит при поддержке ГУП "Мосгортранс": в преддверии мероприятия наземный городской пассажирский транспорт готовится к увеличению пассажиропотока, а сотрудники предприятия проходят дополнительный инструктаж.

В 2019 году в Москве рамках Дня без автомобиля в сентябре проводится акция "На работу на велосипеде". Посетителям на велосипедах предоставляются скидки в некоторых кафе, ресторанах, веломастерских и салонах красоты.
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