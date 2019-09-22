Всемирный день без автомобиля ежегодно проводится во многих странах мира 22 сентября
22 сентября 2019 14:16
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Это символическая акция международного уровня, главной целью которой является напоминание обществу о вреде чрезмерной автомобилизации для природы и человека, а также предоставление возможных альтернатив этому транспортному средству.
Впервые День без автомобиля был проведен в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня. Отдельные акции отказа от автомобилей в разных странах Европы продолжались следующие два с половиной десятка лет – до 1997 года, когда первую общенациональную акцию провела Великобритания. В 1998 году к ней присоединилась Франция.
Общеевропейский День без автомобиля был организован в 1999 году в рамках кампании "В городе без моей машины", которая получила продолжение в виде Европейской недели мобильности (The European Mobility Week). Она ежегодно проводится под эгидой Еврокомиссии с 16 по 22 сентября, в 2019 году пройдет под девизом "Иди с нами!" (Walk with us!).
В 2000 году сеть активистов и организаций – Всемирная Сеть движения без автомобилей провела первый международный День без автомобиля.
В ряде городов принимаются меры по ограничению использования индивидуальных автомобилей для повседневной езды наряду с развитием комфортного и удобного общественного транспорта, пешеходных зон, велосипедной инфраструктуры.
Многие мегаполисы мира проводят своеобразные велодемонстрации. Первое такое мероприятие было организовано в 1992 году велосипедистами Сан-Франциско (США). Тогда в ней участвовало лишь 48 человек. Но количество демонстрантов и мест проведения пробегов быстро росло.
Самое большое количество участников обычно на демонстрациях в Лондоне (Великобритания), Сиднее, Мельбурне (оба - Австралия), Сан-Франциско (США) и Будапеште (Венгрия). Лозунг всех демонстраций един: "Мы не мешаем движению; мы сами – движение".
По приблизительным оценкам, в акции "День без автомобиля" каждый год участвуют более 100 миллионов человек в 1500 городов мира.
В России первым инициативу проведения Дня без автомобиля в 2005 году поддержал Белгород. В Москве акция проводится с 2008 года.
По данным столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, если Москва хотя бы на один день откажется от машин, вредных выбросов в атмосферу станет на 2,7 тысячи тонн меньше.
В 2009 году к акции присоединился Калининград.
В 2010 году мероприятия в честь Дня без автомобиля впервые организовали сторонники Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и местные власти в Санкт-Петербурге, Ставрополе, Твери, Чите, Тамбове, Курске, Казани, Самаре и десятках других городов.
В Москве акция проходит при поддержке ГУП "Мосгортранс": в преддверии мероприятия наземный городской пассажирский транспорт готовится к увеличению пассажиропотока, а сотрудники предприятия проходят дополнительный инструктаж.
В 2019 году в Москве рамках Дня без автомобиля в сентябре проводится акция "На работу на велосипеде". Посетителям на велосипедах предоставляются скидки в некоторых кафе, ресторанах, веломастерских и салонах красоты.
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Комментарии
Социум
22 сентября 2019 14:27
Прогнозируется дождь, местами сильный, на севере с мокрым снегом (порывы ветра 17-22 м/с). Социум
109
22 сентября 2019 14:16
Впервые День без автомобиля был проведен в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре... Социум
58
22 сентября 2019 14:12
Люди, которые преимущественно передвигаются на автомобиле, в первую очередь рискуют получить ранние возраст-ассоциированные заболевания. Социум
107
Здравоохранение
22 сентября 2019 13:52
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