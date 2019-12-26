Всемирно известный пианист Борис Березовский выступит в Самарской государственной филармонии

98

Еще в 1990 году пианист стал победителем IХ Международного конкурса имени П.И. Чайковского, получив на нем Золотую медаль. С тех пор Борис Березовский регулярно выступает в лучших концертных залах мира с прославленными оркестрами и дирижерами. Сотрудничает с выдающимися музыкантами. Он – участник крупнейших Международных музыкальных фестивалей. Обширная дискография пианиста включает около 40 сольных и ансамблевых дисков, записанных на известных лейблах.Борис Березовский – один из самых востребованных пианистов мира. Его искусство отличается феноменальной виртуозностью, совершенным звуком с богатейшим спектром динамических оттенков, убедительными интерпретациями произведений самых разных эпох и стилей.Пианист родился в Москве в 1969 году. Учился в Московской консерватории у Элисо Вирсаладзе и частным образом у Александра Саца. В 1987 году 18-летний музыкант получил IV премию на конкурсе пианистов в Лидсе (Великобритания). После блестящего дебюта в лондонском Вигмор-холле в 1988 году газета The Times охарактеризовала его как «исключительно многообещающего артиста». Ярким подтверждением тому стала Золотая медаль на IX Международном конкурсе имени П.И. Чайковского в Москве, завоеванная Березовским в 1990 году.Березовский дает сольные концерты в таких прославленных музыкальных центрах, как Берлинская филармония, Амстердамский Консертгебау, Лондонский Роял-Фестивал холл, парижский Театр Елисейских Полей, Венский Концертхаус, Дворец изящных искусств в Брюсселе, зал «Мегарон» в Афинах, Большой зал Московской консерватории, Концертный зал имени П.И. Чайковского.Пианист – участник крупнейших Международных музыкальных фестивалей в России, Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, Словакии, Японии, США. По инициативе Бориса Березовского в России с 2006 года проходил «Метнер-фестиваль», передает пресс-служба минкульта СО.