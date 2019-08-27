Всем ветеранам – нефтяникам Новокуйбышевского «НПЗ» Александр Хинштейн помог вернуть льготы

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« Я работала на катализаторной установке. Раньше мы получали ежемесячно надбавку — 1000 рублей, а теперь ее отменили. Я столько лет отдала заводу, а теперь слышу: вы не наша, вы к нам не относитесь, — рассказала Галина Романовна Мачкасова о ситуации, в которой оказалась не только она, но и еще 62 пенсионера, вышедших на пенсию с Новокуйбышевского Нефтеперерабатывающего завода («НПЗ»).Разбираясь в ситуации, Александр Хинштейн выяснил, что проблема связана с давним реформированием цехов завода и созданием новых дочерних предприятий. Вновь созданные предприятия не предусмотрели такой вид социальной помощи пенсионерам, как ежемесячная выплата в размере 1000 рублей.Александр Хинштейн, выслушав ветеранов, пообещал: «Я вас прекрасно понимаю и постараюсь убедить руководителей предприятия льготы вернуть!».Далее последовали запросы от имени депутата Государственной Думы РФ руководителям действующих предприятий Новокуйбышевска. Льготы многим бывшим сотрудникам Новокуйбышевского «НПЗ», в том числе обратившихся к депутату, удалось вернуть сразу.Однако, пенсионеры, проработавшие основной стаж на Новокуйбышевском «НПЗ», но уволенные из ООО ИК «СИБИНТЕК» (9 человек) и завода катализаторов (4 человека), оказались в более сложной ситуации. Руководство завода «СИБИНТЕК», ссылаясь на то, что официальных обращений от пенсионеров не было, не спешило принять поправки в свой коллективный договор и включать пенсионеров в списки получателей ежемесячной надбавки.Александр Хинштейн посчитал это не справедливым и обратился в ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» о включении 13 новокуйбышевцев, ветеранов нефтяной отрасли, в списки получателей ежемесячных выплат по коллективным договорам ООО «Новокуйбышевский завод катализаторов» и «Макрорегион Поволжье» ООО ИК «СИБИНЕК». В головной компании просьбу депутата услышали сразу.Письмо с положительным решением – о включении 13 ветеранов отрасли — накануне Дня нефтяника Александру Хинштейну прислал вице-президент ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» Юрий Калинин: «В целях сохранения уровня социальной защищенности 13 пенсионеров, ранее получавших выплаты и льготы в рамках Коллективного договора АО «НК «НПЗ», в настоящее время состоящих на учете для получения выплат по Коллективным договорам ООО «Новокуйбышевский завод катализаторов» и «Макрорегион Поволжье» ООО ИК «СИБИНЕК», принято решение о принятии данных пенсионеров в состав получателей выплат и льгот по Коллективного договору АО «НК НПЗ» с исключением их из списков получателей по коллективным договорам вышеуказанных организаций».