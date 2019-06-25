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Новости /  Общество /  Социум  

Всех желающих приглашают принять участие в фото-марафоне «Самара LIVE»

25 июня 2019 15:23
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В пятницу, 28 июня, в Струковском саду с 17.00 до 22.00 пройдет городское мероприятие, посвященное празднованию Дня молодежи.
В пятницу, 28 июня, в Струковском саду с 17.00 до 22.00 пройдет городское мероприятие, посвященное празднованию Дня молодежи.

В рамках программы запланировано проведение фото-марафона «Самара LIVE», в котором могут принять как профессиональные фотографы, так и любители. Фото-марафон начнется 28 июня в 9.00. Каждый час участники будут получать на почту задания с темой, на которую должна быть сделана фотография. В каждом снимке должна узнаваться Самара. Всего заданий будет 5.

Все конкурсные работы будут представлены гостям мероприятия в Струковском саду 28 июня с 17.00. Авторы самых лучших фотографий будут награждены призами.

Также в этот день в парке запланированы спортивные соревнования и турнир по скейтбордингу, мастер-классы по SMM и продвижению в социальных сетях, интеллектуальная игра КВИЗ «Молодежная Самара» с вопросами и призами, концертная программа с участием музыкальных групп и выступлением группы «VLNY».

Стоит отметить, что для участия в фото-марафоне и спортивных соревнованиях необходимо пройти предварительную регистрацию до 27 июня по электронной почте sglkvn@mail.ru.

Организаторы мероприятия - Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара совместно с Движением «Самарский КВН», передает пресс-служба горадминистрации. 
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