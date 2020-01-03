Всех желающих приглашают на горнолыжный комплекс «СОК»
3 января 2020 13:39
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Январское расписание мероприятий уже здесь, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Фото: соцсети
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