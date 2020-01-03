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Новости /  Общество /  Социум  

Всех желающих приглашают на горнолыжный комплекс «СОК»

3 января 2020 13:39
168
Январское расписание мероприятий.
А вы любите горнолыжный спорт ? Тогда вам на горнолыжный комплекс «СОК»

Январское расписание мероприятий уже здесь, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.  


Фото:   соцсети
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Комментарии


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