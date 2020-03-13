Все региональные парламенты поддержали закон о поправке в Конституцию

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"В Совет Федерации поступили итоги голосования во всех 85 региональных парламентах. Все они положительные. Совфед рассмотрит данный вопрос на пленарном заседании завтра", — сказал РИА Новости председатель комитета верхней палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас.Если в субботу решение регионов будет утверждено, документ подпишет президент, после чего он будет опубликован.Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к главе государства, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.Сначала вступает в силу третья статья: она требует от президента направить поправки в Конституционный суд. Там за семь дней решают, соответствует ли закон Конституции, и, если не соответствует, вопрос закрыт.Если поправки отвечают Конституции, вступает в силу вторая статья: она предписывает президенту назначить общероссийское голосование по собственно тексту поправок в Основной закон.В своем указе глава государства сформулирует вынесенный на голосование вопрос и назначит дату (минимум через 30 дней после указа), голосовать смогут все россияне старше 18 лет, кроме недееспособных и заключенных, день голосования будет объявлен нерабочим, организацией займется система ЦИК, а наблюдать будут общественные палаты.ЦИК за пять дней подсчитает результаты и затем за три дня опубликует их. Если больше половины пришедших на участки поддержали проект, обновленная Конституция вступает в силу со дня публикации итогов голосования.Фото: РИА Новости/Александр Кряжев