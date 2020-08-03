Временно недоступен прием наличных средств по транспортным картам в офисах ОТК

241

Пополнить транспортную карту самарцы смогут во всех пунктах пополнения, указанных на официальном сайте: https://s-otk.ru/ .По всем возникающим вопросам жители могут обратиться к Единому оператору электронного проездного по телефону: 8-800-700-74-99 - в рабочее время (звонок бесплатный).Наличными средствами транспортные карты можно пополнить в отделениях Почты России.***Необходимость данной меры обусловлена тем, что в России введен запрет на пополнение наличными анонимных (неидентифицированных) электронных кошельков. Запрет вводится в связи с вступлением в силу с 3 августа текущего года поправок в Федеральный закон № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». В соответствии с данными изменениями вносить средства на такие электронные кошельки можно только с использованием банковского счета, если держатель электронного кошелька не прошел идентификацию или упрощенную идентификацию. Таким образом, государство расширяет линейку методов контроля за движением денежных средств граждан.В частности, в соответствии с пунктом 2.1 статьи 7 «Особенности осуществления перевода электронных денежных средств» вышеуказанного закона «клиент - физическое лицо, в отношении которого не проводилась идентификация или упрощенная идентификация в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", может предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета» (подробнее - по ссылке: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/).Вышеуказанное новшество распространяется не только на обычные электронные кошельки, но и, в том числе, карты сервисов транспортных проектов, передает пресс-служба горадминистрации.